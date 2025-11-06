Ε.ΕΝ.Ε. – Δερμεντζόπουλος: «Η Ελλάδα να γίνει πιλότος εφαρμογής στρατηγικής ΑΙ για την Ευρώπη»

Στην ανάγκη λήψης ρίσκων για επενδύσεις σε σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και στην δύναμη της εκπαίδευσης για την γρήγορη εφαρμογή του ΑΙ επικεντρώθηκε η σχετική συζήτηση ανάμεσα σε εκπροσώπους της κυβέρνησης, φορείς και Πανεπιστημιακούς, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 9ης Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης της Ε.ΕΝ.Ε. με θέμα «Ευρώπη & Ελλάδα 2030: Μια διαφορετική Φορολόγηση για την Ανάπτυξη».

O Παύλος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής της Ε.ΕΝ.Ε. τόνισε ότι η υστέρηση στις ψηφιακές δεξιότητες φέρνει χαμηλή παραγωγικότητα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να καινοτομήσει σε όλους τους ανταγωνιστικούς τομείς. Ωστόσο, η χαμηλή ταχύτητα της Ε.Ε. μπαίνει σε μια νέα διάσταση μέσω οριακών φόρων που ενισχύουν την ανάπτυξη, επισημάνθηκε.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε ότι υπάρχει προβληματισμός για τις χαμηλές ταχύτητες στο ΑΙ και στις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα και εν γένει στην Ευρώπη. Όπως τόνισε, το ΑΙ βρίσκεται ήδη στον πυρήνα της ισχύος όλων των κρατών, όμως η καινοτομία πρέπει να συνδυάζεται με εμπιστοσύνη και κανόνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε σε τρεις πυλώνες εφαρμογής: Αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων με διαφάνεια- παράδειγμα πάνω σε αυτό αποτελεί και ο Φάρος Τεχνητής Νοημοσύνης-η ανάγκη εμπιστοσύνης και δεοντολογίας στην υιοθέτηση του ΑΙ, ενώ πολύ σημαντικό στοιχείο για τον ίδιο είναι και η περιφερειακή διάχυση, καθώς η καινοτομία πρέπει να υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, μέσω και των συνεργασιών με τον Πανεπιστημιακό τομέα.

«Η Ευρώπη οφείλει να τονίσει περισσότερο την παρουσία της στο ΑΙ, η Κίνα και οι ΗΠΑ κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Πρέπει να φτιάξουμε μια δική μας ταυτότητα που να υπηρετεί την τεχνολογία και την καινοτομία. Η χώρα μας μπορεί να γίνει πιλότος εφαρμογής στρατηγικής ΑΙ για την Ευρώπη, με όραμα και σχέδιο μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να ρισκάρει και να επενδύσει» επεσήμανε.

Ο Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην Accenture, τόνισε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ το έλλειμμα παραγωγικότητας ισχύει και για την Ελλάδα, την ώρα που οι ΗΠΑ παράγουν προϊόντα που έχουν μεγαλύτερη αξία στην αγορά.

Όπως εξήγησε, είναι σημαντικές οι υποδομές στο ΑΙ και θα πρέπει στην Ευρώπη να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με ένα ομοσπονδιακό μοντέλο, προς όφελος όλων. Με βάση τα όσα επίσης υποστήριξε ο κ. Σαμπατακάκης, η Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη βιομηχανική βάση, είναι εξελιγμένη σε σχέση με άλλες περιοχές, ωστόσο πρέπει να ενισχύσει και να εμβαθύνει σε συγκεκριμένους κλάδους.

Βασικής σημασίας είναι, δε, να υπάρξει και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά στην υιοθέτηση του ΑΙ, καθώς η μεγάλη μάζα τους είναι ακόμα σε χαμηλό επίπεδο, σε σχέση με τις μεγαλύτερες, και είναι απαραίτητη η επίδοση κινήτρων για μην χαθεί αυτή η ευκαιρία.

Γ. Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ: Το ποσοστό αποφοίτων STEM στην Ελλάδα είναι 36%, όταν στην Ευρώπη είναι κάτω από 20%

Στα συνεχόμενα κύματα ΑΙ τα οποία λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια όπως το Genetic AI και το Agentic AI αναφέρθηκε ο Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), επισημαίνοντας ότι παρότι η Ευρώπη δεν τρέχει με μεγάλες ταχύτητες στην εφαρμογή του, έχει ακόμα ευκαιρίες να παίξει ρόλο στην τεχνολογική επανάσταση.

Καίρια συμβολή σε αυτό θα έχει η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο χώρο της τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο καθηγητής αναφέρθηκε στο εντυπωσιακό ποσοστό αποφοίτων STEM στην Ελλάδα που φτάνει το 36%, την στιγμή που στην Ευρώπη τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρώπη είναι κάτω του 20%. Εξάλλου, στη χώρα μας υπάρχουν 22 μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΙ και Data Αnalytics και 12 δια βίου μάθησης προγράμματα μέσω Πανεπιστημίων τα οποία, όμως, δεν αρκούν.

Το πρόβλημα, για τον ίδιο, είναι ότι τα επόμενα χρόνια αυτά τα νούμερα θα πέσουν πάρα πολύ και είναι αμφίβολο αν θα υπάρχουν 50.000 εξειδικευμένοι απόφοιτοι. Όπως, επίσης, τόνισε, η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα και την Ευρώπη είναι πώς θα δημιουργηθούν εργαλεία για να γίνει η ΑΙ εργαλείο αύξησης παραγωγικότητας.

Στο παράδειγμα της Καλιφόρνια και πώς μπορούν οι πόλεις να γίνουν πόλοι ενίσχυσης της τεχνολογικής καινοτομίας αναφέρθηκε ο Ορέστης Τρασανίδης, Director, EIT Hub Silicon Valley. Όπως υποστήριξε, στην παρούσα φάση, η Καλιφόρνια είναι 4η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, η οποία ‘’σηκώνει’’ επενδύσεις 600 δισ. δολάρια, την ώρα στην Ευρώπη το ύψος των επενδύσεων είναι μόλις 200 δισ. δολάρια Για τον ίδιο, η καινοτομία παράγεται πλέον μέσα στις πόλεις και όχι σε κρατικό επίπεδο, κάτι το οποίο κάνει πιο εύκολη τη συνεργασία και τη διάδοση της πληροφορίας.

Ο κ. Τρασανίδης τόνισε ότι, στην Ευρώπη υπάρχει πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό στην πληροφορική, όμως το ζήτημα είναι να μείνει στην ήπειρο και να του δοθούν ευκαιρίες. Ανέφερε ότι στις ΗΠΑ, ένας στους τρεις founders εταιρειών τεχνολογίας είναι Ευρωπαίος. Πρόσθεσε, δε, ότι η μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη δεν καινοτομούν ιδιαίτερα, τονίζοντας ότι σε προηγούμενο επενδυτικό κύκλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην ΕΕ για το ΑΙ, προέκυψαν μόλις 0,6 πατέντες. «Πρέπει να βάλουμε στον πυρήνα των εταιρειών την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σημαντικό να εκπαιδεύσουμε εργαζομένους και σπουδαστές να έχουν επιχειρηματική σκέψη» επισήμανε.

Επενδύσεις και ρίσκο είναι το δίπολο της επιτυχημένης παρουσίας στο ΑΙ. Αυτό τόνισε στην δική του τοποθέτηση, ο Δρ. Γεώργιος Α. Λέντζας, Καθηγητής ML/AI, Columbia Business School. Η τελευταία 15ετία χαρακτηρίζεται από ραγδαία τεχνολογική πρόοδο και αν κάποιος επιθυμεί να καινοτομήσει, πρέπει να κινηθεί με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, υπογράμμισε. Ο κ. Λέντζας υποστήριξε επίσης ότι πρώτο βασικό στοιχείο για την κινητοποίηση στο ΑΙ είναι να υπάρχουν κίνητρα για επενδύσεις, το δεύτερο είναι η ανάληψη ρίσκου, το οποίο, ωστόσο, είναι και θέμα κουλτούρας.

Όπως εξήγησε, ενώ στην Αμερική και στην Κίνα είναι διάχυτη αυτή η κουλτούρα, στην Ευρώπη οι επιχειρηματίες είναι πιο συντηρητικοί στο να τολμούν καινούρια πράγματα. «Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην πάρεις ρίσκο σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο ραγδαία» τόνισε χαρακτηριστικά.

