BUSINESS

06.11.2025 15:53

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Το κυκλοφοριακό απαιτεί πολιτική απόφαση

06.11.2025 15:53
souretis-gek-terna

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής αποτελεί κυρίως ευθύνη της Πολιτείας, ανέφερε χθες στο συνέδριο Green Deal του ΤΕΕ ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πέτρος Σουρέτης.

Όπως τόνισε, απαιτείται η Πολιτεία, η Περιφέρεια, οι φορείς και το ΤΕΕ να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, με στόχο να σταματήσει η κυκλοφοριακή παράλυση της Αττικής. «Λύσεις υπάρχουν εδώ και χρόνια. Το ζητούμενο είναι να ληφθεί άμεσα η πολιτική απόφαση για την υλοποίησή τους», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε ο κ. Σουρέτης, οι υποδομές είναι παλαιές, ενώ κρίσιμες αρτηρίες, όπως ο Κηφισός, και κόμβοι -όπως του Σκαραμαγκά και του Ασπροπύργου– λειτουργούν εδώ και χρόνια στα όριά τους. Ο Κηφισός έχει κορεστεί, με πάνω από 260.000 οχήματα ημερησίως, ενώ και η Αττική Οδός δέχεται πλέον περισσότερα από 300.000. Το υψηλό ποσοστό βαρέων οχημάτων που κινούνται προς και από τον Πειραιά και τα logistics centers της Δυτικής Αττικής επιβαρύνει δραματικά τη ροή, με αποτέλεσμα κάθε συμβάν -βλάβη, τροχαίο ή έργο- να παραλύει ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης στον Κηφισό προκαλούνται ετήσιες απώλειες 80–90 εκατ. ευρώ, ενώ χάνονται 6,5 εκατ. ώρες.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρόσθεσε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς χρειάζονται επανασχεδιασμό. Το Μετρό, με αναμονές 12–13 λεπτών στις ώρες αιχμής, λειτουργεί στα όριά του. Η εικόνα στην Αττική Οδό έχει επίσης επιβαρυνθεί σημαντικά: από το 2004 έως το 2024, τα Ι.Χ. στην Αττική αυξήθηκαν κατά 57% -από 3 εκατ. σε 4,5 εκατ.- στο ίδιο οδικό δίκτυο. Η Αττική Οδός καταγράφει περίπου 300.000 διελεύσεις ημερησίως, εκ των οποίων το 9% αφορά φορτηγά, ενώ η κίνηση έχει αυξηθεί κατά 20% από το 2022.

Η παλαιότητα του στόλου επιβαρύνει επιπλέον την κυκλοφορία: το 2024 σημειώθηκαν πάνω από 13.200 βλάβες (36 την ημέρα), ενώ τα συνολικά συμβάντα αυξήθηκαν από 20.000 το 2020 σε 29.000 το 2024 -περίπου 80 την ημέρα.
Η μεγέθυνση της δραστηριότητας στα logistics της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά εντείνει ασφυκτικά την αιχμή (07:00–10:30). Μόνο στο φετινό εννεάμηνο, στην Αττική Οδό καταγράφηκαν 4,5 εκατ. διελεύσεις φορτηγών (+8,1% σε σχέση με πέρυσι, +47,5% σε σχέση με το 2019).

Μεσο-μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις

Όπως εξήγησε ο κ. Σουρέτης, η Πολιτεία οφείλει να επιταχύνει τον προγραμματισμό για μεσο-μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, όπως:

  • Αναβάθμιση και επέκταση Μετρό – Τραμ – Προαστιακού και δημιουργία κόμβων μετεπιβίβασης.
  • Ανασχεδιασμό κρίσιμων κόμβων, όπως του Σκαραμαγκά, των Διυλιστηρίων και του Ασπροπύργου.
  • Ανάπτυξη Park & Ride και ζωνών περιορισμού Ι.Χ. στα κέντρα.
  • Αναβάθμιση της Λ. Κηφισού σε αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων με λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

Άμεσα αναγκαία μέτρα

Για την ανακούφιση του λεκανοπεδίου απαιτούνται άμεσα, ρεαλιστικά μέτρα, όπως:

  • Προγραμματισμός της κυκλοφορίας των φορτηγών εκτός ωρών αιχμής (07:00–10:30) σε Κηφισό και Αττική Οδό.
  • Άμεση εκκίνηση της επέκτασης της Λ. Κύμης, έργο που ξεκίνησε επί κυβέρνησης Μητσοτάκη και υπουργίας Καραμανλή, το οποίο μπορεί να μειώσει τον φόρτο στην έξοδο προς Λαμία κατά τουλάχιστον 50%.
  • Δρομολόγηση των Πρότυπων Προτάσεων, κυρίως για τον άξονα Ελευσίνα–Θήβα (εκτροπή βαρέων οχημάτων) και την επέκταση της Αττικής Οδού προς το Ελληνικό, που παραμένουν ανενεργές τα τελευταία δύο χρόνια.
  • Μελέτη και αναμόρφωση των ορίων ταχύτητας και χρήση “έξυπνων” καμερών (AI) για τον έλεγχο συμμόρφωσης και την πάταξη της παράνομης στάθμευσης.
  • Εξέταση παραχώρησης της Λ. Κηφισού σε ιδιώτες, για αποτελεσματικότερη λειτουργία και συντήρηση.

