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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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01.07.2026 12:59

Eurostat: Μειώθηκε, αλλά παραμένει ψηλά με 3,9%, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο

01.07.2026 12:59
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Μία μονάδα κάτω είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Τον Μάιο έδινε τον πληθωρισμό στο 4,9%, ενώ για τον Ιούνιο είναι στο 3,9%, την ώρα που , σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο μέσος όρος είναι στο 2,8% στην ευρωζώνη.

Ωστόσο, η ενέργεια παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού με 8,7% (από 10,8% τον Μάιο), ενώ στο 3,2% είναι οι υπηρεσίες, στο 1,6% τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνικά (από 1,9%) και κάτω από τη μονάδα τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%).

Ο μεγαλύτερος ρυθμός πληθωρισμού καταγράφηκε στην Λιθουανία με 5,5%, ενώ ακολούθησε η Βουλγαρία με 5,3% και η Κροατία με 4,2%.

Ο χαμηλότερος στην Μάλτα με 1,9%, ενώ σε Γαλλία και Εσθονία οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 2%.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 13:45
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