Φορολογικές δηλώσεις: Οι παγίδες των τελευταίων 15 ημερών και τα λάθη που μπορούν να κοστίσουν

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει. Μέχρι τις 15 Ιουλίου περίπου 1,4 εκατ. φορολογούμενοι θα πρέπει είτε να υποβάλουν για πρώτη φορά τη δήλωσή τους είτε να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στην ήδη υποβληθείσα δήλωση, αξιοποιώντας το τελευταίο «παράθυρο» για αλλαγές χωρίς πρόστιμα.

Η προθεσμία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αφορά μόνο όσους καθυστέρησαν να υποβάλουν τη δήλωσή τους, αλλά και χιλιάδες φορολογούμενους που διαπίστωσαν εκ των υστέρων ότι έχουν συμπληρώσει λανθασμένα στοιχεία ή έχουν αφήσει κενά που μπορεί να τους κοστίσουν ακριβά.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5,55 εκατομμύρια δηλώσεις, όταν συνολικά αναμένεται να ξεπεράσουν τα 6,9 εκατομμύρια. Με άλλα λόγια, σχεδόν οκτώ στους δέκα φορολογούμενους έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία, αφήνοντας περίπου 1,4 εκατ. να τρέχουν κυριολεκτικά στο νήμα.

Τα στοιχεία της εκκαθάρισης δείχνουν ότι ένας στους τρεις φορολογούμενους καλείται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον επιπλέον φόρο να ξεπερνά ήδη τα 3,5 δισ. ευρώ. Η μέση επιβάρυνση αγγίζει τα 1.866 ευρώ, ποσό που για πολλά νοικοκυριά αποτελεί σημαντικό βάρος.

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό έχουν δύο επιλογές. Είτε να εξοφλήσουν τον φόρο σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Ιουλίου, είτε να πληρώσουν εφάπαξ, εξασφαλίζοντας έκπτωση 2%, εφόσον η δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου. Όσοι είχαν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους νωρίτερα δικαιούνται μεγαλύτερη έκπτωση, που φτάνει έως και το 4%.

Από την άλλη πλευρά, σχεδόν τρεις στους δέκα φορολογούμενους έχουν λόγο να χαμογελούν. Το 30,49% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, με το συνολικό ποσό των επιστροφών να ανέρχεται ήδη σε 514,5 εκατ. ευρώ και τη μέση επιστροφή να φθάνει τα 304 ευρώ. Οι υπόλοιπες δηλώσεις, ποσοστό 35,7%, είναι μηδενικές.

Μην αφήσετε λάθη να σας κοστίσουν

Οι λογιστές επισημαίνουν ότι αρκετοί φορολογούμενοι διαπιστώνουν λάθη μόνο όταν παραλάβουν το εκκαθαριστικό τους. Σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για παραλείψεις που μπορούν να διορθωθούν εύκολα, οδηγώντας ακόμη και σε αισθητά χαμηλότερο φόρο.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ επιτρέπει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία. Τα στοιχεία των αρχικών εντύπων μεταφέρονται αυτόματα και ο φορολογούμενος χρειάζεται να αλλάξει μόνο τα σημεία στα οποία εντόπισε σφάλμα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους κωδικούς 787 και 788, που αφορούν την ανάλωση κεφαλαίου. Η συμπλήρωσή τους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για όσους αντιμετωπίζουν τεκμήρια, καθώς επιτρέπει την επίκληση εισοδημάτων προηγούμενων ετών για τη μείωση ή ακόμη και την εξάλειψη της πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης.

Εξίσου σημαντικές είναι οι διορθώσεις σε στοιχεία που αφορούν εισοδήματα, δαπάνες, εξαρτώμενα μέλη ή άλλα δεδομένα που επηρεάζουν άμεσα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Τι αλλάζει μετά τη διόρθωση

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό και το προηγούμενο παύει να ισχύει. Η ΑΑΔΕ επανυπολογίζει τον φόρο με βάση τα νέα στοιχεία και ο φορολογούμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο myAADE.

Το νέο εκκαθαριστικό εμφανίζει τόσο το αποτέλεσμα της αρχικής όσο και της τροποποιητικής εκκαθάρισης, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποια είναι η μεταβολή στον φόρο.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι όποιος κινηθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου γλιτώνει τα πρόστιμα που προβλέπονται για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις. Μετά την ημερομηνία αυτή, η δυνατότητα διόρθωσης παραμένει, αλλά οι αλλαγές δεν θα είναι πλέον ανέξοδες.

Για χιλιάδες φορολογούμενους, λοιπόν, οι επόμενες δύο εβδομάδες μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές. Ένας τελευταίος έλεγχος στη δήλωση ίσως είναι αρκετός για να μειώσει τον φόρο, να αυξήσει την επιστροφή ή να αποτρέψει μια δυσάρεστη έκπληξη στο εκκαθαριστικό.

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