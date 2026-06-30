Κίνηση ζικ-ζακ ακολουθούν οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στην επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Ντόχα.

Με τα μηνύματα από τις δύο πλευρές, ΗΠΑ και Ιράν, να είναι ανάμεικτα, οι προοπτικές παραμένουν θολό τοπίο, με αποτέλεσμα η αγορά πετρελαίου να μην έχει σαφή κατεύθυνση.

Είναι ενδεικτικό ότι το αργό πετρέλαιο Brent σταθεροποιείται πάνω από τα 73 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (30.6.2026) διατηρώντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, παρά την μικρή υποχώρηση που καταγράφει σήμερα.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στο WTI, τα συμβόλαια του οποίου διαπραγματεύονται πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου κατά μισή ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από τις χθεσινές συναλλαγές.

Ας σημειωθεί ότι η Τεχεράνη υποστήριξε πως σκοπεύει να συνεχίσει να επιβλέπει την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, ακόμη και αν το Ομάν επιλέξει να μην συμμετάσχει. Σύμφωνα με την τρέχουσα ενδιάμεση συμφωνία, το Ιράν δεν θα επιβάλει τέλη διέλευσης για 60 ημέρες, αν και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών στη συνέχεια, μια πρόταση στην οποία αντιτίθενται οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και τα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Με αυτά τα δεδομένα και κατόπιν νέων συγκρούσεων που οδήγησαν σε καταστροφή δύο πλοίων, η ναυτιλία μέσω της στρατηγικής πλωτής οδού επιβραδύνθηκε το Σαββατοκύριακο.

Παρ’ όλα αυτά, το αργό πετρέλαιο Brent βρίσκεται σε τροχιά για να καταγράψει πτώση σχεδόν 20% αυτό το μήνα και πτώση πάνω από 23% στο τρίμηνο, καθώς οι ειρηνευτικές προσπάθειες και οι προσδοκίες για αυξημένες ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο επηρέασαν τις τιμές.

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