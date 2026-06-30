Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

Η αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης έχει ήδη ξεκινήσει. Από τα μεσάνυχτα σήμερα το βράδυ παύει να ισχύει η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο που εφαρμοζόταν στην αντλία και όλα τα νέα φορτία diesel που θα εξέρχονται από τα ελληνικά διυλιστήρια θα τιμολογούνται πλέον χωρίς την κρατική ενίσχυση.

Η αλλαγή δεν θα γίνει άμεσα αισθητή στους οδηγούς, καθώς τα περισσότερα πρατήρια διαθέτουν ακόμη αποθέματα που αγοράστηκαν με την επιδότηση. Ωστόσο, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες οι νέες τιμές θα αρχίσουν να περνούν σταδιακά στις αντλίες.

Η κατάργηση της επιδότησης αναμένεται να οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση της τιμής του diesel, εφόσον δεν υπάρξουν στο μεταξύ σημαντικές μεταβολές στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ή στην ισοτιμία ευρώ – δολαρίου.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται σήμερα στα 1,609 ευρώ το λίτρο. Εφόσον η επιβάρυνση των 15 λεπτών περάσει εξ ολοκλήρου στην αγορά, η μέση τιμή θα κινηθεί περίπου στα 1,759 ευρώ το λίτρο.

Στην Αττική, όπου σήμερα η μέση τιμή βρίσκεται στα 1,579 ευρώ, το diesel αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 1,729 ευρώ το λίτρο. Στις Κυκλάδες, που εξακολουθούν να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές πανελλαδικά, η μέση τιμή από τα 1,840 ευρώ αναμένεται να αγγίξει τα 1,990 ευρώ, δηλαδή ουσιαστικά τα 2 ευρώ το λίτρο.

Πόσο θα κοστίζει ένα γέμισμα

Η αύξηση μπορεί να φαίνεται μικρή σε επίπεδο λίτρου, όμως γίνεται αισθητή όταν μεταφράζεται στο συνολικό κόστος ανεφοδιασμού.

Έτσι, για ένα επιβατικό αυτοκίνητο με ρεζερβουάρ 45 λίτρων η επιβάρυνση θα φτάσει περίπου τα 6,75 ευρώ σε κάθε γέμισμα. Για όχημα με δεξαμενή 50 λίτρων το επιπλέον κόστος ανεβαίνει στα 7,50 ευρώ, ενώ για ένα SUV ή επαγγελματικό όχημα με χωρητικότητα 60 λίτρων προσεγγίζει τα 9 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνητα οχήματα. Ένα επαγγελματικό van με ρεζερβουάρ 80 λίτρων θα χρειάζεται περίπου 12 ευρώ περισσότερα για κάθε ανεφοδιασμό, ενώ για τα φορτηγά το κόστος αυξάνεται ακόμη περισσότερο, επηρεάζοντας άμεσα τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι πρώτες ημέρες θα έχουν… δύο τιμές

Οι πρώτες ημέρες μετά τη λήξη της επιδότησης θα είναι μεταβατικές. Δεν θα αυξήσουν όλα τα πρατήρια τις τιμές ταυτόχρονα, καθώς πολλά εξακολουθούν να διαθέτουν αποθέματα που αγοράστηκαν πριν από την κατάργηση του μέτρου.

Αυτό σημαίνει ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα οι οδηγοί ενδέχεται να συναντήσουν σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές ακόμη και μεταξύ γειτονικών πρατηρίων. Όσα διαθέτουν ακόμη επιδοτούμενα αποθέματα θα μπορούν να διατηρήσουν χαμηλότερες τιμές, ενώ εκείνα που θα παραλάβουν πρώτα τα νέα φορτία θα προχωρήσουν νωρίτερα στις αναπροσαρμογές.

Οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εικόνα θα έχει εξομαλυνθεί, καθώς τα περισσότερα πρατήρια θα έχουν προμηθευτεί καύσιμα χωρίς την επιδότηση.

Πίεση σε μεταφορές και επιχειρήσεις

Η κατάργηση της επιδότησης δεν αφορά μόνο τους ιδιώτες οδηγούς. Το diesel αποτελεί το βασικό καύσιμο των επαγγελματικών μεταφορών, των φορτηγών, μεγάλου μέρους των επαγγελματικών οχημάτων αλλά και σημαντικού αριθμού αγροτικών μηχανημάτων.

Για τον λόγο αυτό, η αύξηση του κόστους καυσίμου αναμένεται να ασκήσει νέες πιέσεις στις επιχειρήσεις μεταφορών και logistics, οι οποίες ήδη λειτουργούν σε ένα περιβάλλον υψηλού λειτουργικού κόστους.

Αν και δεν θεωρείται πιθανό να υπάρξουν άμεσες ανατιμήσεις στα προϊόντα, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να απορροφήσουν ένα μέρος της επιβάρυνσης ή να την ενσωματώσουν σταδιακά στα μεταφορικά τους κόστη, εφόσον οι τιμές του diesel παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Το αν η αύξηση θα διατηρηθεί ή θα περιοριστεί θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις.

Εάν οι τιμές του αργού πετρελαίου συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται, μέρος της επιβάρυνσης μπορεί να αντισταθμιστεί. Αντίθετα, μια νέα ανοδική κίνηση στις διεθνείς αγορές ενέργειας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες τιμές στην ελληνική αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, η λήξη της επιδότησης σηματοδοτεί το τέλος ενός μέτρου που εφαρμόστηκε για να περιορίσει τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Από την Τετάρτη, η τιμή του diesel θα διαμορφώνεται και πάλι αποκλειστικά από το κόστος διύλισης, τη φορολογία, τις διεθνείς τιμές και τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Οι πρώτες πραγματικές επιπτώσεις θα γίνουν ορατές από το τέλος της εβδομάδας, όταν τα περισσότερα πρατήρια θα έχουν περάσει στις νέες τιμές. Για τους οδηγούς, πάντως, το μήνυμα είναι σαφές: το πετρέλαιο κίνησης επιστρέφει σε ακριβότερα επίπεδα, με τις περιοχές που ήδη είχαν υψηλές τιμές, όπως οι Κυκλάδες, να βρίσκονται πλέον μια ανάσα από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο.

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