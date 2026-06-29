Έρευνα – σοκ του ΕΜΠ για τα καύσιμα: Σχεδόν ένα στα τέσσερα βενζινάδικα «κλέβει στην αντλία»   

Αποκλίσεις στις παραδιδόμενες ποσότητες καυσίμων προς τους καταναλωτές εμφανίζει ένα στα τρία πρατήρια στην Αττική, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ).

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την 1η Μαρτίου έως το τέλος Απριλίου 2026 από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, με μυστική δειγματοληψία σε 200 ανεφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, εκ των οποίων οι 130 έγιναν στην Αττική και οι 70 στη Θεσσαλονίκη, τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, τα οποία κατέγραφαν τη διαφορά μεταξύ της ποσότητας που χρεώθηκε στον καταναλωτή και εκείνης που τελικά παραδόθηκε, μέσω ζύγισης του καυσίμου και αναγωγής του όγκου με βάση την πυκνότητα και τη θερμοκρασία.

Όπως διευκρίνισε ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Φάνης Ζαννίκος, η έρευνα δεν αξιολογεί πρατήρια ή επιχειρήσεις, αλλά αποκλειστικά τη συμπεριφορά των αντλιών, ενώ τηρήθηκαν αυστηρά οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση συγκεκριμένων πρατηρίων.

Τι αποκάλυψε η έρευνα του ΕΜΠ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στην Αττική, το 76,9% των παραδόσεων βρέθηκε εντός των νόμιμων ορίων, το 12,3% παρουσίασε μικρές αποκλίσεις, ενώ το 10,8% χαρακτηρίζεται ως ελλειμματική παράδοση.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, το 81,4% των παραδόσεων ήταν εντός των προβλεπόμενων ορίων, το 7,1% εμφάνισε μικρές αποκλίσεις και το 11,4% ήταν ελλειμματικές.

Όπως τονίστηκε, περίπου το 77% της αγοράς εμφανίζεται να λειτουργεί εντός των προβλεπόμενων ορίων, ενώ οι προβληματικές παραδόσεις περιορίζονται στο 23%, έναντι περίπου 33% που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενες αντίστοιχες μετρήσεις.

Η έρευνα ανέδειξε και ακραίες περιπτώσεις αποκλίσεων, οι οποίες έφτασαν έως και το 15% στην Αττική και περίπου το 14% στη Θεσσαλονίκη, αλλά και έξι περιπτώσεις, οι οποίες κρίθηκαν ως αμφισβητήσιμες, είτε επειδή παραδόθηκε ακριβότερο καύσιμο από αυτό που ζητήθηκε είτε επειδή εκδόθηκαν μη νόμιμα παραστατικά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιάννης Αληγιζάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ ), η συνεργασία του κλάδου με την ΑΑΔΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι «για πρώτη φορά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι γίνεται ουσιαστική δουλειά».

Όπως ανέφερε, η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων είχε φτάσει το 2025 να αφορά το 33% των πρατηρίων της Αττικής, έναντι περίπου 20% την περίοδο 2020-2021, λόγω τόσο της καθυστέρησης εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων όσο και στη διατήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από το 2022, το οποίο όπως υποστήριξε απειλεί τη βιωσιμότητα των νόμιμων επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο μέτρο της διετούς σφράγισης πρατηρίων, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν κλείσει 92 πρατήρια, εκ των οποίων τα 66 στην Αττική, γεγονός που, όπως είπε, έχει αρχίσει να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους παραβάτες.

Ο ίδιος επισήμανε ότι, παρά τη σαφή βελτίωση, η Πολιτεία δεν πρέπει να θεωρήσει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εστίες παραβατικότητας, ενώ ήδη προετοιμάζεται νέα έρευνα που θα επεκταθεί και στην περιφέρεια.

Πιτσιλής: «Μέχρι τέλους για να πατάξουμε το φαινόμενο»

Από την πλευρά του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράμμισε ότι η νομοθεσία για τη σφράγιση πρατηρίων, η οποία θεσπίστηκε το 2023, αποτέλεσε προϊόν συνεργασίας της ΑΑΔΕ με τον κλάδο.

Όπως ανέφερε, κρίθηκε ότι οι χρηματικές κυρώσεις δεν ήταν επαρκείς, καθώς πολλές επιχειρήσεις άλλαζαν ιδιοκτησία και συνέχιζαν να λειτουργούν. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η οριστική σφράγιση του σημείου λειτουργίας.

«Για πρώτη φορά βλέπουμε αντιστροφή της τάσης. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι το τέλος για να πατάξουμε το φαινόμενο», τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

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