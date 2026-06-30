Νέο χαράτσι στις online αγορές από 1η Ιουλίου – Πόσο ακριβότερες γίνονται οι παραγγελίες από Temu και Shein 

Από αύριο, Τετάρτη 1η Ιουλίου, όσοι πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές από την Κίνα, τις ΗΠΑ ή άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια νέα επιβάρυνση, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις θα κάνει τις μέχρι σήμερα «ευκαιρίες» των δημοφιλών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου πολύ λιγότερο συμφέρουσες.

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ τίθεται σε εφαρμογή ο νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός για αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως το Temu, το Shein και άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα τρίτων χωρών.

Η βασική διαφορά σε σχέση με όσα γνώριζαν μέχρι σήμερα οι καταναλωτές είναι ότι η επιβάρυνση δεν αφορά το σύνολο της παραγγελίας. Ο δασμός επιβάλλεται σε κάθε διαφορετικό είδος προϊόντος που περιλαμβάνει το δέμα, σύμφωνα με την τελωνειακή ταξινόμηση.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν όλα τα προϊόντα αποσταλούν σε ένα μόνο πακέτο, η χρέωση αυξάνεται ανάλογα με την ποικιλία των ειδών που περιλαμβάνει η παραγγελία.

Έτσι, αν ένας καταναλωτής αγοράσει μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, θα επιβαρυνθεί με συνολικό δασμό 6 ευρώ, καθώς τα δύο προϊόντα θεωρούνται διαφορετικά είδη. Αν στο ίδιο δέμα υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, ο εισαγωγικός δασμός διαμορφώνεται στα 12 ευρώ.

Αντίθετα, αν η παραγγελία περιλαμβάνει δύο ίδια προϊόντα με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως δύο ίδιες μπλούζες ή δύο ίδια σημειωματάρια, αυτά αντιμετωπίζονται ως ένα είδος και η επιβάρυνση περιορίζεται στα 3 ευρώ.

Με απλά λόγια, όσο περισσότερα διαφορετικά προϊόντα βάζει κάποιος στο ηλεκτρονικό «καλάθι» του, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τελική επιβάρυνση. Πρόκειται για μια αλλαγή που αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις μικρές αγορές χαμηλής αξίας, οι οποίες μέχρι σήμερα αποτελούσαν το μεγάλο πλεονέκτημα των ασιατικών πλατφορμών.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το νέο μέτρο εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών από τρίτες χώρες για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ.

Ο νέος ειδικός δασμός έχει μεταβατικό χαρακτήρα και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2028. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί το νέο ευρωπαϊκό τελωνειακό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να καθορίζεται ανάλογα με τη δασμολογική κατηγορία κάθε προϊόντος.

Τυπικά, τον δασμό αποδίδει στις τελωνειακές αρχές ο διασαφιστής της εισαγωγής, δηλαδή η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, ο πωλητής, η μεταφορική εταιρεία ή ο εκπρόσωπός τους. Ωστόσο, στην πράξη το κόστος μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή, ο οποίος είναι εκείνος που τελικά θα πληρώσει ακριβότερα την αγορά του.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει και τι ισχύει στις επιστροφές προϊόντων. Αν ο καταναλωτής αλλάξει γνώμη και επιστρέψει το προϊόν, ο εισαγωγικός δασμός δεν επιστρέφεται. Επιστροφή προβλέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι που προβλέπει η τελωνειακή νομοθεσία, όπως στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ή όταν αυτά δεν ανταποκρίνονται στη σύμβαση αγοράς.

Καμία αλλαγή δεν επέρχεται στο καθεστώς του ΦΠΑ. Ο φόρος εξακολουθεί να καταβάλλεται είτε κατά την αγορά μέσω του συστήματος Import One Stop Shop (IOSS), είτε κατά τον τελωνισμό όταν εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Αμετάβλητες παραμένουν επίσης οι αγορές που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι νέοι κανόνες αφορούν αποκλειστικά εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Για τους καταναλωτές, πάντως, το συμπέρασμα είναι απλό: οι πολύ φθηνές αγορές από πλατφόρμες εκτός ΕΕ αποκτούν πλέον ένα επιπλέον κόστος, το οποίο σε παραγγελίες με πολλά διαφορετικά προϊόντα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για το τελικό ποσό που θα πληρώσουν.

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