Πιερρακάκης στο L’ Express: Πληρώσαμε πολύ ακριβά τον λαϊκισμό

Η έξοδος της Ελλάδας από την κρίση, τα διδάγματα εκείνης της εποχής αλλά και η ανάπτυξη της οικονομίας σήμερα, με ρυθμούς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνέντευξης του Κυριάκου Πιερρακάκη στο περιοδικό L’Express.

Σε ερώτηση εάν γυρίζοντας τον χρόνο πίσω θεωρεί ότι οι θυσίες που απαίτησε η Τρόικα ήταν υπερβολικές ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup είπε στους δημοσιογράφους του L’Express ότι δεν έγινε σωστή διαχείριση από την τότε κυβέρνηση ενώ η περίοδος της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα ανέδειξε την αποτυχία του οικονομικού μοντέλου που ακολουθούσε η χώρα πριν από το 2008, το οποίο ήταν βασισμένο στην κατανάλωση, χωρίς επαρκή στήριξη στην καινοτομία και στις εξαγωγές.

Εξήγησε ότι η χώρα μας χρειάστηκε να επανεξετάσει τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού της συστήματος.

Εξάλλου, τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης τέθηκαν σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης.

«Οι άλλες τρεις χρειάστηκαν μόνο ένα πρόγραμμα διάσωσης, ενώ η Ελλάδα χρειάστηκε τρία, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πολιτικοί της χώρας τότε δεν διαχειρίστηκαν σωστά την κρίση. Αποκορύφωμα αποτέλεσε το αποτυχημένο δημοψήφισμα του 2015. Πληρώσαμε πολύ ακριβά τον λαϊκισμό, και μάλιστα με ιδιαίτερα οδυνηρό τρόπο», πρόσθεσε.

Σήμερα, η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της εκείνη την περίοδο και οι αριθμοί το αποδεικνύουν, σύμφωνα με τον υπουργό.

Όπως είπε, από το 2019, όταν η ΝΔ ανέλαβε τη διακυβέρνηση, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας και βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να καταγράψουμε το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Ταυτόχρονα, για το 2026 η κυβέρνηση προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από εκείνον της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία οδήγησε σε αναθεώρηση της πρόβλεψης από 2,4% σε 2%.

«Αντιθέτως, πριν από λίγες εβδομάδες αυξήσαμε την πρόβλεψή μας για το 2027 από 1,7% σε 2%», πρόσθεσε εξηγώντας ότι πρόκειται για μια απάντηση προς όσους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις προοπτικές της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία ολοκληρώνεται σταδιακά η εκταμίευση των ευρωπαϊκών πόρων που διατέθηκαν στο πλαίσιο της ανάκαμψης μετά την πανδημία.

Το δημόσιο χρέος, η φοροδιαφυγή και οι εξαγορές

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στο δημόσιο χρέος, το οποίο το 2020 ξεπερνούσε το 200% του ΑΕΠ και φέτος αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 140%, ενώ το 2029 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κάτω από το 120%. «Με τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και την πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερων, ακριβότερων δανείων, το πολιτικό μας μήνυμα είναι σαφές: δεν έχουμε καμία πρόθεση να μεταβιβάσουμε αυτό το βάρος στην επόμενη γενιά», εξήγησε.

Πρόσθεσε ότι αυτό που απομένει είναι η ολοκλήρωση του παραγωγικού μοντέλου. Ήδη σήμερα οι εξαγωγές αντιστοιχούν στο 42% του ΑΕΠ, δηλαδή στο διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 2009. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 51%, επομένως η πορεία της χώρας είναι ιδιαίτερα θετική, αλλά μπορεί να πετύχει ακόμη περισσότερα.

Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε επίσης ότι πριν από επτά χρόνια οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν μόλις στο 11% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου και σήμερα το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί περίπου στο 17% ενώ στόχος είναι η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων μεγάλης κλίμακας. «Παράλληλα, στηρίζουμε τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς η Ευρώπη χρειάζεται επιχειρήσεις μεγαλύτερης κλίμακας», ανέφερε σημειώνοντας το παράδειγμα της UniCredit με την Alpha Bank και την Euronext με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και της οικονομίας, στην μείωση της φοροδιαφυγής και σε άλλα μέτρα ενώ ρωτήθηκε και για τις φιλοδοξίες του ως επικεφαλής του Eurogroup.

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