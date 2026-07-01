Επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Ποιοι και γιατί δεν είδαν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μεγάλης φάσης πληρωμών για το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ, η ΑΑΔΕ προχώρησε στη δημοσιοποίηση ενός αναλυτικού εγχειριδίου, με σκοπό να δώσει σαφείς απαντήσεις στους γονείς που αντιμετώπισαν προβλήματα με την πίστωση των χρημάτων.

Το εφάπαξ ποσό των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ έρχεται να ρίξει φως στις περιπτώσεις όπου τα ποσά καταβλήθηκαν μειωμένα ή δεν εμφανίστηκαν καθόλου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Όπως επισημαίνεται, οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται κυρίως στον επιμερισμό των ποσών μεταξύ των γονέων, σε σφάλματα κατά τη δήλωση του IBAN, στη μη σωστή ταυτοποίηση των στοιχείων των παιδιών, αλλά και σε ειδικές κατηγορίες, όπως τα νεογέννητα του 2025 και του 2026, για τα οποία έχει προγραμματιστεί συμπληρωματική πληρωμή μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026.

Επιπλέον, τονίζεται με σαφήνεια πως οι γονείς που έχασαν την πρώτη πληρωμή εξαιτίας αδήλωτου ή λανθασμένου τραπεζικού λογαριασμού, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα χρήματά τους σε επόμενη φάση, εφόσον προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις.

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ: Τα βασικά σημεία για την καταβολή

Η πίστωση της έκτακτης ενίσχυσης γίνεται απολύτως αυτοματοποιημένα, βασιζόμενη στα φορολογικά δεδομένα της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται η παραμικρή ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των πολιτών.

Η πρώτη πληρωμή έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου 2026, καλύπτοντας 947.609 δικαιούχους για συνολικά 1.525.188 παιδιά, με το ύψος της δαπάνης να αγγίζει τα 219.737.550 ευρώ.

Τα κριτήρια ορίζουν πως οι δικαιούχοι πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας και να έχουν συμπεριλάβει τα εξαρτώμενα τέκνα τους στη φορολογική τους δήλωση, τηρώντας παράλληλα τα εισοδηματικά όρια.

Για τα ζευγάρια (έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης), το όριο διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο.

Για τους μονογονείς, το αντίστοιχο όριο ξεκινά από τις 39.000 ευρώ. Η πρώτη φουρνιά πληρωμών βασίστηκε στις φορολογικές δηλώσεις του 2024, όπως αυτές είχαν υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη του Μαΐου 2026.

Η κατανομή των χρημάτων εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Σε κοινές δηλώσεις, τα χρήματα πηγαίνουν αποκλειστικά στον υπόχρεο.

Αντίθετα, στις χωριστές δηλώσεις, το ποσό για τα κοινά τέκνα μοιράζεται στη μέση (75 ευρώ σε κάθε γονέα για ένα παιδί).

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις γεννήσεις του 2025 και του 2026. Για αυτές τις περιπτώσεις θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές πιστώσεις έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Ειδικά για τα βρέφη που γεννήθηκαν το διάστημα 1ης Ιανουαρίου – 31 Ιουλίου 2026, είναι απαραίτητο να έχει κατατεθεί αίτημα απόδοσης ΑΦΜ μέχρι τις 10 Αυγούστου 2026.

Η ενίσχυση αυτή δεν υπόκειται σε φορολογία, παραμένει ακατάσχετη, δεν κρατείται για χρέη προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά όρια για την απόκτηση άλλων κοινωνικών παροχών.

Οι διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κωδικοποίησε τα πιο συχνά ερωτήματα των πολιτών, προσφέροντας αναλυτικές απαντήσεις για τη λειτουργία του μέτρου.

Γενικές πληροφορίες για το επίδομα

Το έκτακτο βοήθημα ανέρχεται στα 150 ευρώ εφάπαξ, για κάθε εξαρτώμενο παιδί, και δίνεται σε νοικοκυριά που καλύπτουν τα απαραίτητα εισοδηματικά όρια.

Καμία αίτηση δεν είναι αναγκαία, αφού το σύστημα αντλεί τα δεδομένα απευθείας από τις φορολογικές δηλώσεις.

Μια οικογένεια με ένα παιδί λαμβάνει 150 ευρώ, με δύο παιδιά 300 ευρώ και με τρία παιδιά 450 ευρώ. Τα χρήματα μπαίνουν στους λογαριασμούς σταδιακά, ανάλογα με τους χρόνους εκκαθάρισης της κάθε τράπεζας. Ποιοι θεωρούνται δικαιούχοι και ποια τα όρια

Προϋπόθεση αποτελεί η φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και η αναγραφή των παιδιών ως εξαρτώμενων μελών.

Στα ζευγάρια (γάμος ή σύμφωνο) το όριο είναι 40.000 ευρώ για ένα τέκνο, 45.000 ευρώ για δύο και 50.000 ευρώ για τρία.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ (ένα παιδί), 44.000 ευρώ (δύο παιδιά) και 49.000 ευρώ (τρία παιδιά).

Συνυπολογίζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό, αφορολόγητο ή φορολογούμενο), με βάση τα στοιχεία της δήλωσης του 2024. Ο τρόπος κατανομής των ποσών

Στην κοινή φορολογική δήλωση, το ποσό πάει εξ ολοκλήρου στον υπόχρεο (π.χ. 300 ευρώ για δύο παιδιά).

Όταν υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, οι γονείς μοιράζονται το ποσό κατά 50% (75 ευρώ έκαστος για ένα παιδί). Το όριο εισοδήματος παραμένει ίδιο.

Στα ανύπαντρα ζευγάρια, εάν το παιδί δηλώνεται μόνο από τον έναν γονέα, εκείνος παίρνει όλο το ποσό (εφόσον το εισόδημά του δεν ξεπερνά τις 39.000 ευρώ, συν 5.000 για κάθε επιπλέον τέκνο). Αν το δηλώνουν και οι δύο, μοιράζονται το ποσό στη μέση.

Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις διαζυγίου με αποκλειστική επιμέλεια: αν και οι δύο δηλώνουν το παιδί, θα λάβουν από μισό επίδομα.

Στην περίπτωση μη κοινών τέκνων, όποιος τα δηλώνει λαμβάνει την ενίσχυση, είτε εξ ολοκλήρου (αν τα δηλώνει μόνος), είτε κατά το ήμισυ (αν τα δηλώνουν και οι δύο). Τι ισχύει για ειδικές περιπτώσεις

Αν ο ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, δεν έχει δικαίωμα στο επίδομα. Ο κάτοικος Ελλάδας θα λάβει κανονικά το μερίδιο που του αναλογεί (το 50% ανά τέκνο). Αν η δήλωση είναι κοινή, τα χρήματα πιστώνονται στον γονέα που διαμένει στην Ελλάδα.

Αν έχει επέλθει θάνατος του ενός γονέα, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 100% της ενίσχυσης.

Σε χωριστές δηλώσεις, αν η δήλωση του ενός δεν έχει εκκαθαριστεί εγκαίρως, ο έτερος γονέας μπορεί να λάβει κανονικά το ποσό που του αναλογεί βάσει της δικής του δήλωσης. Γιατί κάποιοι είδαν διαφορετικά ή μηδενικά ποσά

Όσοι πληρώθηκαν για λιγότερα παιδιά από όσα έχουν, ενδέχεται να είχαν παραλείψει την προσθήκη κάποιου παιδιού στη δήλωση, να υπάρχει λάθος στον ΑΜΚΑ του τέκνου, ή το παιδί να γεννήθηκε το 25/26 (οπότε πάει για τον Αύγουστο).

Όσοι είδαν 75 ευρώ (αντί για 150), σημαίνει πως το ποσό επιμερίστηκε με τον άλλο γονέα.

Αν κάποιος έχει δύο παιδιά και έλαβε 150 ευρώ, ίσως αναγνωρίστηκε μόνο το ένα παιδί, ίσως τα 150 ευρώ αντιστοιχούν στο μισό ποσό για δύο παιδιά, ή ίσως το ένα παιδί υπάγεται στη συμπληρωματική πληρωμή λόγω έτους γέννησης.

Όσοι δεν έλαβαν ούτε ευρώ, ενώ έχουν παιδιά, πιθανώς ξεπέρασαν τα όρια εισοδήματος, έχουν σφάλμα στο IBAN, δεν δήλωσαν το παιδί σωστά, ή αναμένουν την πληρωμή για τις γεννήσεις του 2025/2026. Σε περίπτωση αμφιβολιών, συστήνεται επικοινωνία με το 1521. Η διαδικασία για τα νεογέννητα του 2025-2026

Για τα παιδιά που ήρθαν στον κόσμο εντός του 2025, τα χρήματα θα δοθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026, αρκεί να έχουν συμπεριληφθεί στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του 2025.

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, η καταβολή θα γίνει έως τα τέλη Αυγούστου 2026, με την προϋπόθεση να έχει γίνει αίτηση για απόδοση ΑΦΜ μέχρι τις 10 Αυγούστου. Προβλήματα με τους τραπεζικούς λογαριασμούς

Η πίστωση πραγματοποιείται στον IBAN που έχει καταχωρηθεί στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση απουσίας ή λάθους στον IBAN, τα χρήματα δεν μπαίνουν. Στην πρώτη φάση, 33.351 ΑΦΜ εντοπίστηκαν με αυτό το πρόβλημα.

Η ΑΑΔΕ αποστέλλει ενημερωτικό email για τη διόρθωση του λογαριασμού. Αν ο δικαιούχος προχωρήσει σε αλλαγή, δεν χάνει το δικαίωμά του και θα πληρωθεί στην επόμενη φάση. Αν η πίστωση αργεί, οι δικαιούχοι οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα του IBAN και την ενδεχόμενη υπαγωγή τους στις συμπληρωματικές καταβολές. Το αφορολόγητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης

Το ποσό των 150 ευρώ ανά παιδί είναι πλήρως αφορολόγητο, δεν κατάσχεται από το κράτος ή τρίτους, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς δήμους, ταμεία ή εφορία, δεν υπόκειται σε κρατήσεις και δεν μετράει αρνητικά στην αίτηση για οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό επίδομα. Έλεγχοι και συνέπειες

Η ΑΑΔΕ διενεργεί αυστηρούς ελέγχους και διασταυρώσεις (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ). Αν διαπιστωθεί «ασυνέπεια» στα στοιχεία ενός τέκνου (π.χ. ασυμφωνία μεταξύ μητρώου και δήλωσης, εμφάνιση του παιδιού σε υπεράριθμες δηλώσεις ή λάθος ταυτοποίηση), η πληρωμή παγώνει για να γίνει περαιτέρω έλεγχος. Αν καταβληθούν ποσά κατά λάθος λόγω ανακριβών στοιχείων, η διοίκηση έχει το δικαίωμα να τα αναζητήσει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον βοήθεια στο τηλέφωνο 1521 της ΑΑΔΕ (εργάσιμες ημέρες 07:00 – 20:00), ή μέσω της ψηφιακής πύλης my1521, πλοηγούμενοι στην κατηγορία «κοινωνική πολιτική, επιδόματα και ενισχύσεις».

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