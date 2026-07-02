Ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων, αλλά τα χρέη στην Εφορία φουσκώνουν: 3,76 δισ. € νέα φέσια το 12μηνο

Μπορεί η κυβέρνηση να ετοιμάζεται να ανοίξει ακόμη μία ρύθμιση, αυτή τη φορά με έως 72 δόσεις, όμως οι αριθμοί δείχνουν ότι το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο. Μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες δημιουργήθηκαν νέα χρέη ύψους 3,76 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο προς την Εφορία στα 114,57 δισ. ευρώ.

Το παράδοξο είναι ότι, παρά τις αλλεπάλληλες ρυθμίσεις των τελευταίων ετών, μόλις 5,39 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί σήμερα σε κάποιο πρόγραμμα αποπληρωμής. Πρόκειται για μόλις το 6,83% του πραγματικά εισπράξιμου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, γεγονός που αποτυπώνει ότι η πλειονότητα των οφειλετών είτε αδυνατεί είτε δεν επιλέγει να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες δυνατότητες ρύθμισης.

Η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, την οποία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ, φιλοδοξεί να ανακόψει αυτή την εικόνα. Θα αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και θα αποτελέσει ακόμη μία προσπάθεια να επιστρέψουν περισσότεροι φορολογούμενοι σε καθεστώς συνέπειας. Το ερώτημα, όμως, είναι αν αρκεί ακόμη μία ρύθμιση ή αν το πρόβλημα βρίσκεται πλέον βαθύτερα, στην αδυναμία σημαντικής μερίδας πολιτών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στο τέλος Απριλίου οι οφειλέτες έφτασαν τα 4.251.967 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αν και σε σχέση με τον Μάρτιο παρατηρήθηκε σημαντική μείωση, κυρίως λόγω της πληρωμής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, σε ετήσια βάση οι οφειλέτες αυξήθηκαν κατά 9.460.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των χρεών. Εννέα στους δέκα οφειλέτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ, όμως οι συγκεκριμένες οφειλές αντιστοιχούν μόλις στο 3,43% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Αντίθετα, οι μεγάλες οφειλές εξακολουθούν να καθορίζουν την εικόνα. Μόνο τα χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνουν το 75,53% του συνολικού ποσού, αν και αφορούν μόλις το 0,24% των οφειλετών.

Σημαντική είναι και η διαφοροποίηση μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Οι επιχειρήσεις συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς χρωστούν 71,04 δισ. ευρώ ή το 62% του συνόλου, ενώ τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν 43,53 δισ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό των 114,57 δισ. ευρώ, τα 35,53 δισ. έχουν ήδη χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης, γεγονός που μειώνει σημαντικά το ποσό που μπορεί ρεαλιστικά να διεκδικήσει το Δημόσιο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και μία οφειλή 5,51 δισ. ευρώ από πρόστιμα του παλαιού Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η οποία χαρακτηρίστηκε ανεπίδεκτη είσπραξης στα τέλη του 2025.

Η σύνθεση των οφειλών δείχνει επίσης πού εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Περίπου τα δύο τρίτα του πραγματικά εισπράξιμου υπολοίπου αφορούν καθαρά φορολογικές υποχρεώσεις, συνολικού ύψους 52,37 δισ. ευρώ. Στην κορυφή βρίσκονται τα χρέη από απλήρωτο ΦΠΑ και ακολουθούν οι οφειλές από φόρο εισοδήματος, κάτι που αποτυπώνει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις αλλά και επαγγελματίες να ανταποκριθούν στις βασικές φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Η εικόνα αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο ένα διαχρονικό ερώτημα: αρκούν οι συνεχείς ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ή απαιτούνται βαθύτερες παρεμβάσεις που θα μειώσουν την παραγωγή νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών; Μέχρι να δοθεί απάντηση, το βουνό των χρεών συνεχίζει να μεγαλώνει, ασκώντας πίεση τόσο στα δημόσια έσοδα όσο και στην πραγματική οικονομία.

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