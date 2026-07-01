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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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01.07.2026 17:49

Ακίνητα: Τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης αν έληξε η μίσθωση, αλλά ο ενοικιαστής δεν φεύγει

01.07.2026 17:49
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Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες τα βασικά βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν εάν έληξε η μίσθωση, αλλά ο ενοικιαστής παραμένει στο ακίνητο χωρίς άδεια.

Όπως σημειώνει η οργάνωση των καταναλωτών σε ανακοίνωσή της, ο ιδιοκτήτης έχει δικαιώματα και μπορεί να κινηθεί με νόμιμο τρόπο για να ανακτήσει το ακίνητό του. Συγκεκριμένα:

Πότε θεωρείται ότι έχει λήξει η μίσθωση

– Αν πρόκειται για ορισμένη διάρκεια (π.χ. 3 χρόνια), η μίσθωση λήγει αυτόματα με τη συμπλήρωση της διάρκειας, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση.

 – Αν είναι αορίστου χρόνου, πρέπει να προηγηθεί έγγραφη καταγγελία με προθεσμία, σύμφωνα με τη σύμβαση ή τον νόμο.

Τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης αν ο ενοικιαστής δεν φεύγει

– Προφορική επικοινωνία και έγγραφη ειδοποίηση

– Ζητήστε με ευγένεια την αποχώρηση, υπενθυμίζοντας τη λήξη της μίσθωσης.

 – Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, στείλτε εξώδικο μέσω δικηγόρου.

  – Αγωγή αποβολής (έξωσης)

  – Αν ο ενοικιαστής επιμένει να μένει χωρίς σύμβαση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταθέσει αγωγή απόδοσης του μισθίου στο αρμόδιο δικαστήριο ή να πετύχει την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου.

Οι διαδικασίες αυτές ξεκινούν τρεις μήνες μετά το εξώδικο.

Η διαδικασία απαιτεί δικηγόρο και χρόνο αλλά είναι ο μόνος νόμιμος δρόμος.

Η ΕΕΚΕ υπογραμμίζει ότι οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να προχωρούν σε ιδιωτικές παρεμβάσεις. Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αλλάξει κλειδαριές ή να κόψει ρεύμα/νερό, όσο διαρκεί η μίσθωση.

Τέτοιες ενέργειες είναι παράνομες και μπορεί να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο.

Τι ισχύει για τα ενοίκια μετά τη λήξη της μίσθωσης

 – Αν ο ενοικιαστής συνεχίζει να μένει στο ακίνητο και ο ιδιοκτήτης δεν αντιδρά, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η μίσθωση έχει παραταθεί σιωπηρά και να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους, θεωρείται δηλαδή αορίστου χρόνου. Γι’ αυτό είναι σημαντικό ο ιδιοκτήτης να δράσει άμεσα και με σαφήνεια.

Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει:

– Ενημερωθείτε για τη σύμβασή σας – έχει λήξει;

– Αποφύγετε παρεξηγήσεις – ενεργήστε εγγράφως.

 – Αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή στην ΕΕΚΕ για δωρεάν νομική καθοδήγηση.

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