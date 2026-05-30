Χάνεις το σπίτι, μένεις ενοικιαστής: Έρχεται ο Φορέας της «δεύτερης ευκαιρίας»

Έπειτα από χρόνια καθυστερήσεων, εξαγγελιών και διαδοχικών μεταθέσεων του χρονοδιαγράμματος, η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να ενεργοποιήσει τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, το εργαλείο που προβλέπει ο Πτωχευτικός Κώδικας για τους οικονομικά ευάλωτους πολίτες που χάνουν την πρώτη κατοικία τους.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκεται πλέον στην αναμονή των δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ώστε να επιλεγεί ο ανάδοχος που θα αναλάβει τη λειτουργία του μηχανισμού. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, στόχος είναι ο Φορέας να λειτουργεί μέχρι το τέλος του φθινοπώρου.

Η λειτουργία του συνδέεται με μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες πτυχές του νέου πτωχευτικού πλαισίου. Από τη μία πλευρά παρουσιάζεται ως δίχτυ ασφαλείας για όσους αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Από την άλλη, επιβεβαιώνει ότι ο οφειλέτης χάνει την κυριότητα της κατοικίας του, ακόμη κι αν παραμένει μέσα σε αυτή.

Το μοντέλο είναι απλό αλλά ταυτόχρονα σκληρό για όσους το βιώνουν. Ο Φορέας αγοράζει το ακίνητο του ευάλωτου δανειολήπτη και ο ιδιοκτήτης μετατρέπεται σε ενοικιαστή του ίδιου του σπιτιού του.

Η αγορά θα γίνεται με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου, μειωμένη κατά 30%. Στη συνέχεια ο πρώην ιδιοκτήτης θα υπογράφει σύμβαση μίσθωσης διάρκειας δώδεκα ετών, προκειμένου να συνεχίσει να κατοικεί στο σπίτι του.

Το κράτος θα συμμετέχει στην προσπάθεια μέσω επιδότησης ενοικίου. Το ποσό θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Ωστόσο, το υπόλοιπο μίσθωμα θα βαρύνει τον ενοικιαστή, ο οποίος θα πρέπει να αποδεικνύει κάθε μήνα ότι παραμένει συνεπής.

Το ύψος του ενοικίου δεν θα είναι σταθερό αλλά θα συνδέεται με το κόστος χρήματος και τα επιτόκια της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταβολές στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον ενδέχεται να επηρεάζουν το κόστος παραμονής στην κατοικία.

Το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι ο μηχανισμός δίνει χρόνο και μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε όσους βρέθηκαν σε οικονομική κατάρρευση. Ο ενοικιαστής θα έχει το δικαίωμα να επαναγοράσει το ακίνητο μέσα στη δωδεκαετία, εφόσον καταφέρει να ανακάμψει οικονομικά.

Η επαναγορά θα γίνεται με βάση την τότε εμπορική αξία του ακινήτου και όχι την τιμή με την οποία το απέκτησε ο Φορέας. Παρότι προβλέπεται έκπτωση 30%, η τελική επιβάρυνση θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς ακινήτων μετά από αρκετά χρόνια.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Αν ο ενοικιαστής καθυστερήσει τις πληρωμές για περισσότερους από τρεις μήνες, χάνει τόσο το δικαίωμα παραμονής όσο και το δικαίωμα επαναγοράς. Με άλλα λόγια, η δεύτερη ευκαιρία συνοδεύεται από αυστηρούς όρους και ελάχιστα περιθώρια αποκλίσεων.

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά όσους πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου οφειλέτη. Πρόκειται για νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένη περιουσία, τα οποία θα πρέπει να αποκτήσουν τη σχετική βεβαίωση προκειμένου να ενταχθούν στο καθεστώς προστασίας.

Για την κυβέρνηση, ο Φορέας αποτελεί το τελευταίο κομμάτι ενός παζλ που παρέμενε ανολοκλήρωτο από την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου. Για χιλιάδες δανειολήπτες, ωστόσο, η πραγματικότητα θα είναι πιο σύνθετη: θα διατηρήσουν τη στέγη τους, αλλά όχι την ιδιοκτησία της. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο δίλημμα που συνοδεύει το νέο μοντέλο στεγαστικής προστασίας.

