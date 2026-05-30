Τουρισμός δύο ταχυτήτων το 2026: Το «φρένο» της FedHATTA, το κραχ στο εξωτερικό και τα πακέτα-φωτιά των 650 ευρώ για ένα τριήμερο

Οι πρώτες σοβαρές ρωγμές στο αφήγημα του «ανίκητου» ελληνικού τουρισμού είναι πλέον ορατές, καθώς η έναρξη της θερινής περιόδου του 2026 φέρνει μια πρόωρη ψυχρολουσία στους ανθρώπους της αγοράς. Οι εκτιμήσεις που ήθελαν την Ελλάδα να επωφελείται αυτόματα από τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις και τον πόλεμο, λειτουργώντας ως το «ακλόνητο καταφύγιο» της Μεσογείου, διαψεύδονται στην πράξη από το κύμα της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους.

Όπως αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία των μελών της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA), η αγορά κινείται πλέον πολύ πιο προσεκτικά και συγκρατημένα. Ο Μάιος αποδείχθηκε υποτονικός, ενώ η ζήτηση για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος —το παραδοσιακό βαρόμετρο της σεζόν— καταγράφει ήδη μεσοσταθμική πτώση 5%.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, η κινητικότητα «φρενάρει» από το αυξημένο κόστος μεταφορών και τις τιμές των καυσίμων, ενώ οι ανησυχίες από το γεωπολιτικό μέτωπο αναγκάζουν και την ευρωπαϊκή αγορά (ECTAA) να προχωρά με εξαιρετικά προσεκτικά βήματα.

Το real estate των διακοπών: Ηπειρωτική Ελλάδα vs Νησιά

Η εισοδηματική στενότητα αλλάζει ριζικά τον χάρτη των προτιμήσεων για το τριήμερο. Τα νησιά, αν και παραμένουν ψηλά στην καλοκαιρινή ατζέντα, βγαίνουν εκτός κάδρου για τις εξορμήσεις του Αγίου Πνεύματος λόγω των απλησίαστων ακτοπλοϊκών και αεροπορικών ναύλων. Η τάση στρέφεται μαζικά στον οδικό τουρισμό και σε κοντινές, οικονομικότερες λύσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, με την Πελοπόννησο και τη Βόρεια Ελλάδα να απορροφούν τη μερίδα του λέοντος.

Η ακτινογραφία των τιμών στα οργανωμένα γκρουπ (διάρκειας 3 έως 4 ημερών) αποκαλύπτει το μέγεθος της οικονομικής υπερβολής. Για τις οδικές αποδράσεις, το κόστος ανά άτομο ξεκινά από τα 240 ευρώ για το Ναύπλιο και την Επίδαυρο, ανεβαίνει στα 250 ευρώ για το Καρπενήσι, στα 270 ευρώ για τη Μάνη και αγγίζει τα 295 ευρώ για τα Ιωάννινα. Ακόμη πιο ενισχυμένες είναι οι τιμές για προορισμούς όπως η Καστοριά και η Φλώρινα που ξεκινούν από τα 310 ευρώ, τα Γρεβενά στα 330 ευρώ, ενώ τα Τζουμέρκα φτάνουν τα 395 ευρώ ανά άτομο.

Στην κατηγορία των νησιωτικών προορισμών που προσφέρονται σε πακέτα, η Ζάκυνθος ξεκινά από τα 340 ευρώ και η Τήνος από τα 320 ευρώ. Το πραγματικό σοκ, όμως, έρχεται στους μεγάλους νησιωτικούς προορισμούς, όπου για ένα μόλις τριήμερο το κόστος ξεκινά από τα 520 ευρώ για τη Ρόδο και εκτινάσσεται στα 650 ευρώ για την Κρήτη. Αυτά τα νούμερα εξηγούν απόλυτα γιατί η μεσαία τάξη αδυνατεί να ακολουθήσει το φετινό τουριστικό ράλι.

Καλοκαίρι 2026: Βουτιά έως 20% στα ταξίδια των Ελλήνων

Οι προβλέψεις για το σύνολο της θερινής σεζόν δείχνουν ότι η εγχώρια ταξιδιωτική κίνηση θα καταγράψει κάμψη της τάξης του 14% με 18% σε σχέση με το 2025, με τα μεμονωμένα ταξίδια και τα οργανωμένα γκρουπ να εμφανίζουν σημάδια έντονης στασιμότητας.

Ακόμη πιο δραματική είναι η εικόνα στα εξερχόμενα ταξίδια (Έλληνες προς το εξωτερικό), όπου η αγορά εμφανίζει καθίζηση που αγγίζει ή και ξεπερνά το 20% σε σχέση με πέρυσι, με ορισμένα γραφεία να κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερη υποτονικότητα. Οι ευρωπαϊκές πόλεις σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία διατηρούν μια σχετική δυναμική, αλλά πλέον μόνο όταν προσφέρονται μέσα από πολύ σφιχτά και οικονομικά πακέτα.

Διχασμένος ο εισερχόμενος τουρισμός: Το σωσίβιο του Last-Minute

Στο μέτωπο των ξένων επισκεπτών, η εικόνα δεν είναι ενιαία, εμφανίζεται διαφοροποιημένη ανά αγορά και προκαλεί έντονη νευρικότητα στους επαγγελματίες του κλάδου:

Το αρνητικό σενάριο: Αρκετά ταξιδιωτικά γραφεία καταγράφουν ήδη πτώση 7% και προβλέπουν συνολική υποχώρηση 13% έως 16% για το φετινό καλοκαίρι.

Το θετικό σενάριο: Άλλοι παίκτες της αγοράς βλέπουν ανθεκτικότητα και θετική πορεία, στηριζόμενοι στις προκρατήσεις από τις παραδοσιακές «δεξαμενές» της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα και Κυκλάδες.

Είναι φανερό ότι η τελική έκβαση της τουριστικής περιόδου του 2026 κρέμεται από μια κλωστή και θα κριθεί σε τεράστιο βαθμό από την πορεία των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής (last minute). Αν δεν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και σταθεροποίηση του διεθνούς κλίματος, η ελληνική «βαριά βιομηχανία» θα αναγκαστεί να προσγειωθεί ανώμαλα, αποδεχόμενη ότι το μοντέλο των αλόγιστων αυξήσεων άδειασε τα δωμάτια.

Διαβάστε επίσης:

Έξοδος Αγίου Πνεύματος: Όπου φύγει φύγει οι εκδρομείς – Μποτιλιάρισμα 12 χλμ στον Κηφισό – Γεμάτα τα ΚΤΕΛ, «βουλιάζουν» τα λιμάνια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

Οριστικά ένοχοι οι κατηγορούμενοι για τη φονική φωτιά στο Μάτι – Η απόφαση του Αρείου Πάγου