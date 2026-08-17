Κεφαλονιά: Φωτιά στην περιοχή Πάστρα, επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 26 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς παρέχουν υποστήριξη και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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