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02.07.2026 07:08

Γάζα: Τρεις νεκροί από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα

02.07.2026 07:08
gaza new

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα που διεξήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές χθες Τετάρτη.

Η πολιτική προστασία, μέρος του κρατικού μηχανισμού του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ανέφερε ότι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας και τρίτος σε χωριστή επιδρομή, η οποία έβαλε στο στόχαστρο αυτοκίνητο κινούμενο στο κέντρο της.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχοι των χθεσινών πληγμάτων ήταν οπλισμένα μέλη της Χαμάς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοινώνουν τελευταία επιχειρήσεις με σκοπό να σκοτωθούν φερόμενα ως μέλη της Χαμάς και του συμμαχικού κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή υπό πίεση των ΗΠΑ τη 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Πάνω από χίλιοι Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, κατά το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Το ίδιο διάστημα, ο ισραηλινός στρατός καταμετρά πέντε απώλειες στις τάξεις του

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 09:19
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