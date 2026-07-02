Νεκρός από λύσσα 11χρονος στον Καναδά – Ξύπνησε με νυχτερίδα στο στόμα του

Ένα 11χρονο αγόρι στον Καναδά πέθανε από λύσσα, αφότου ξύπνησε και διαπίστωσε ότι μια νυχτερίδα ήταν πάνω στη μύτη και το στόμα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το 2024, κατά τη διάρκεια διαμονής της οικογένειας σε εξοχικό στη βόρεια επαρχία του Οντάριο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο Canadian Medical Association Journal.

Το παιδί, το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε, ξύπνησε τρομαγμένο και έδιωξε τη νυχτερίδα χτυπώντας την από το πρόσωπό του. Ο πατέρας του την παγίδευσε σε μια κατσαρόλα και στη συνέχεια την άφησε ελεύθερη έξω από το σπίτι, όπως αναφέρουν οι γιατροί του Τμήματος Παιδιατρικής και Υγείας του Παιδιού του Πανεπιστημίου της Μανιτόμπα.

Επειδή το παιδί δεν έφερε εμφανή σημάδια από δάγκωμα και η συμπεριφορά της νυχτερίδας δεν φαινόταν ασυνήθιστη, οι γονείς του δεν αναζήτησαν ιατρική βοήθεια.

Δεκαεννέα ημέρες αργότερα, όμως, το αγόρι άρχισε να αισθάνεται μυρμήγκιασμα και μούδιασμα στη δεξιά πλευρά του προσώπου, ενώ ακολούθησαν πρήξιμο στο πρόσωπο και απώλεια της όρεξης.

Τέσσερις ημέρες μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, επισκέφθηκε τοπική μονάδα επειγόντων περιστατικών, όπου του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή για τον έρπητα, καθώς οι γιατροί εκτίμησαν αρχικά ότι επρόκειτο για παράλυση Bell που σχετιζόταν με τον ιό του έρπητα.

Τρεις ημέρες αργότερα μεταφέρθηκε στα επείγοντα νοσοκομείου του Οντάριο με έντονο πόνο κατά την κατάποση και εμετούς.

Η κλινική εξέταση έδειξε έλκη στα ούλα και ήπια δυσλειτουργία του νεύρου στη δεξιά πλευρά του προσώπου, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της μάσησης.

Η οικογένεια ενημέρωσε τους γιατρούς για το περιστατικό με τη νυχτερίδα και την επόμενη ημέρα ο γιατρός των επειγόντων ειδοποίησε τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Παρ’ όλα αυτά, το παιδί πήρε εξιτήριο με πιθανή διάγνωση ερπητικής ουλοστοματίτιδας, δηλαδή πληγών στο στόμα που προκαλούνται από τον ιό του έρπητα.

Το επόμενο πρωί επέστρεψε στο νοσοκομείο με αδυναμία στη δεξιά πλευρά του προσώπου, και δυσκολία στην ομιλία.

Ενώ περίμενε να εισαχθεί, εμφάνισε πυρετό, δυσκολία στην κατάποση, σύγχυση και οπτικές ψευδαισθήσεις.

Μέχρι το ίδιο βράδυ η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί ραγδαία. Οι γιατροί τον διασωλήνωσαν και τον μετέφεραν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

«Όταν εξετάσαμε τον ασθενή στη ΜΕΘ, υποψιαστήκαμε έντονα ότι επρόκειτο για λύσσα», αναφέρουν οι γιατροί.

Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με μοριακό έλεγχο (PCR) την τέταρτη ημέρα της νοσηλείας του, ενώ η Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων ταυτοποίησε στη συνέχεια παραλλαγή του ιού της λύσσας που σχετίζεται με νυχτερίδες.

Το παιδί κατέληξε τη 17η ημέρα της νοσηλείας του.

Κάθε επαφή ανθρώπου με νυχτερίδα θεωρείται «υψηλού κινδύνου»

Η λύσσα είναι ιογενής νόσος που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα ανθρώπων και άλλων θηλαστικών και είναι σχεδόν πάντοτε θανατηφόρα μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Μεταδίδεται μέσω δαγκώματος ή γρατζουνιάς από μολυσμένο ζώο ή όταν σωματικά υγρά του ζώου έρθουν σε επαφή με τα μάτια, τη μύτη, το στόμα ή ανοιχτή πληγή.

Παρότι στον Καναδά επιβεβαιώνονται κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες περιστατικά λύσσας σε ζώα, η νόσος στους ανθρώπους είναι εξαιρετικά σπάνια. Από το 1924 έχουν καταγραφεί μόλις 28 ανθρώπινα κρούσματα.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, πρόκειται για το πρώτο περιστατικό τοπικής μετάδοσης λύσσας στο Οντάριο από το 1967.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες λιγότεροι από δέκα άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από λύσσα, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Ωστόσο, ο οργανισμός προειδοποιεί ότι η νόσος εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς εντοπίζεται στην άγρια πανίδα σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με εξαίρεση τη Χαβάη.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η λύσσα εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε περισσότερες από 150 χώρες, κυρίως στην Αφρική και την Ασία. Προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο, ενώ το 40% των θυμάτων είναι παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το 99% των ανθρώπινων περιστατικών λύσσας οφείλεται σε δαγκώματα σκύλων. Στην αμερικανική ήπειρο, όπου η μετάδοση από σκύλους έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί, οι νυχτερίδες αποτελούν την κυριότερη πηγή μόλυνσης.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 20 έως 60 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό, αν και μπορεί να εκδηλωθούν νωρίτερα ή πολύ αργότερα.

Αρχικά περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, αδυναμία ή πόνο στο σημείο του τραυματισμού και στη συνέχεια εξελίσσονται σε δυσκολία στην κατάποση, υπερβολική παραγωγή σάλιου, μυϊκούς σπασμούς, επιληπτικές κρίσεις, σύγχυση, άγχος, υδροφοβία και μη φυσιολογική συμπεριφορά.

Οι ειδικοί συνιστούν να μην πλησιάζουν οι πολίτες άγνωστα ή άγρια ζώα, να μην αφήνουν τα κατοικίδιά τους να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές ζώα που εμφανίζουν ασυνήθιστη συμπεριφορά και να λαμβάνουν μέτρα ώστε να εμποδίζεται η είσοδος άγριων ζώων στις κατοικίες.

Το CDC συνιστά επίσης να διατηρούνται τα κατοικίδια πλήρως εμβολιασμένα κατά της λύσσας και οι ταξιδιώτες να συμβουλεύονται γιατρό πριν επισκεφθούν περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έκθεσης στον ιό.

Σε περίπτωση δαγκώματος ή γρατζουνιάς από ζώο, η πληγή πρέπει να πλυθεί σχολαστικά με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, να εφαρμοστεί αντισηπτικό με αλκοόλη και να ζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια.

Εφόσον χορηγηθεί έγκαιρα, πριν εμφανιστούν συμπτώματα, η μεταεκθεσιακή προφύλαξη κατά της λύσσας (PEP), η οποία περιλαμβάνει εμβόλιο και ειδική ανοσοσφαιρίνη, μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση της νόσου.

Αντίθετα, όταν τα συμπτώματα έχουν ήδη εμφανιστεί, δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία και ο θάνατος επέρχεται συνήθως μέσα σε επτά έως 14 ημέρες από την έναρξή τους.

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