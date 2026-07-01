Μέλος του πληρώματος αγνοείται μετά από επείγουσα προσθαλάσσωση αμερικανικού ελικοπτέρου στην Αραβική Θάλασσα

Ένα ελικόπτερο Sea Hawk που είχε ανατεθεί στο αεροπλανοφόρο USS George HW Bush πραγματοποίησε επείγουσα προσθαλάσσωση την Τετάρτη το πρωί, σύμφωνα με τον Πέμπτο Στόλο των ΗΠΑ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 08:30 GMT στην Αραβική Θάλασσα, ανέφερε ο Πέμπτος Στόλος σε ανακοίνωσή του στο X, χωρίς «καμία ένδειξη ότι η έκτακτη ανάγκη προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια».

On July 1 at 3:30 a.m. ET, the aircrew of an MH-60S Sea Hawk helicopter assigned to USS George H.W. Bush (CVN 77) conducted an emergency water landing in the Arabian Sea. There is no indication the emergency was caused by hostile action. Three of the helicopter’s four crew… — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) July 1, 2026

Τρία από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση στο USS George HW Bush, ενώ διεξάγονται έρευνες για τον τέταρτο.

Η αιτία του ατυχήματος βρίσκεται υπό διερεύνηση, πρόσθεσε η δήλωση.

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