Μέλος του πληρώματος αγνοείται μετά από επείγουσα προσθαλάσσωση αμερικανικού ελικοπτέρου στην Αραβική Θάλασσα

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Ένα ελικόπτερο Sea Hawk που είχε ανατεθεί στο αεροπλανοφόρο USS George HW Bush πραγματοποίησε επείγουσα προσθαλάσσωση την Τετάρτη το πρωί, σύμφωνα με τον Πέμπτο Στόλο των ΗΠΑ.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 08:30 GMT στην Αραβική Θάλασσα, ανέφερε ο Πέμπτος Στόλος σε ανακοίνωσή του στο X, χωρίς «καμία ένδειξη ότι η έκτακτη ανάγκη προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια».
Τρία από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση στο USS George HW Bush, ενώ διεξάγονται έρευνες για τον τέταρτο.
Η αιτία του ατυχήματος βρίσκεται υπό διερεύνηση, πρόσθεσε η δήλωση.
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