Ο Τραμπ λέει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν στο Κατάρ ήταν «πολύ καλές»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα την πρόοδο των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας «πολύ καλές» τις έμμεσες τεχνικές συνομιλίες που έχουν Αμερικανοί και Ιρανοί απεσταλμένοι στην Ντόχα του Κατάρ.

«Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωράει καλά. Είχαν πολύ καλές συναντήσεις», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο νέο προεδρικό του αεροπλάνο, δώρο από το Κατάρ, ταξιδεύοντας στη Βόρεια Ντακότα.

US President Donald Trump says the denuclearization of Iran is “moving along well,” adding that he launched the attack on Iran to ensure Tehran never obtains a nuclear weapon.#Trump #Iran pic.twitter.com/3hqhXOuVHQ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 1, 2026

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά», είπε, «αλλά τα πάμε πολύ καλά». «Το αποκαλώ αυτό αποπυρηνικοποίηση και όλα προχωρούν, πηγαίνουν καλά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις συνομιλίες που αποσκοπούν στην άμβλυνση των εντάσεων έπειτα από ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών.

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