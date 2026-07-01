«Μήνυμα» Αραγτσί σε Τραμπ για το Ισραήλ: «Ή μαζέψτε τους ή θα το κάνουμε εμείς»

Σε μία ασυνήθιστα σκληρή – για το ύφος που συνήθως έχει – δήλωση προέβη ο Αμπάς Αραγτσί, κατά του Ισραήλ.

Απευθυνόμενος στην Ουάσιγκτον, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, είπε πως το Ισραήλ «πρέπει να μαζευτεί» γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υποστεί τις συνέπειες.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του ομολόγου του, Ισραελ Κατζ για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, για τον οποίο φέρεται να είπε ότι είναι «σημαδεμένος για θάνατο».

Ο Ισραηλινός υπουργός περιέγραψε επίσης τους Ιρανούς ως «καλούς εμπόρους» που επιχειρούν να αποσπάσουν παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Αν το κάνουν μέσω συμφωνίας, τόσο το καλύτερο», ανέφερε.

«Οι όροι του μνημονίου είναι κρυστάλλινοι και δημόσιοι για όλους». Στη συνέχεια, έστρεψε τα βέλη του ευθέως προς την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δεσμευτεί πως οι ΗΠΑ θα «φιμώσουν τα κατοικίδιά τους στο Τελ Αβίβ. Αν αγνοήσουν τον αφέντη τους, το Ιράν θα τους δώσει ένα μάθημα», προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε απειλή κατά του ιρανικού λαού και της ηγεσίας του θα λάβει «άμεση και ισχυρή απάντηση. Μαζέψτε τους, αλλιώς θα τους μαζέψουμε εμείς».

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