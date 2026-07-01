Φωτιά σε 10οροφο κτίριο στην Αμβέρσα – Πληροφορίες για νεκρούς

Πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε 10οροφο κτίριο στην Αμβέρσα του Βελγίου.

Σύμφωνα με το RTL στο συγκρότημα κτιρίων κατοικούν περίπου 200 κάτοικοι.

Η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο λίγο πριν της 10 το πρωί (τοπική ώρα, 11 Ελλάδος), με τα αίτια να μην είναι ακόμη γνωστά.

Σε βίντεο τοπικών ΜΜΕ φαίνονται εκλωβισμένοι άνθρωποι να κρέμονται από μπαλκόνια και να ζητούν για βοήθεια. Το κτίριο έχει τυλιχθεί από πυκνούς μαύρους καπνούς, με την πυροσβεστική να προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά.

Η πυροσβεστική κάνει λόγο για «πολλούς νεκρούς» χωρίς ωστόσο να έχει δώσει συγκεκριμένο αριθμό, καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.

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