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01.07.2026 11:17

Λεφτά για drones, όχι φρεγάτες – Το νέο αμυντικό (και φθηνότερο) δόγμα της Βρετανίας που δείχνει το μέλλον

01.07.2026 11:17
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Για δεκαετίες, η στρατιωτική ισχύς μετριόταν σε αεροπλανοφόρα, φρεγάτες, άρματα μάχης και πανάκριβα μαχητικά αεροσκάφη.

Όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται πως ανατρέπει οριστικά αυτή τη λογική. Το νέο αμυντικό δόγμα που παρουσίασε η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική παραδοχή ότι το μέλλον των πολέμων δεν βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στις πανάκριβες πλατφόρμες, αλλά στα φθηνά, μαζικά και έξυπνα μη επανδρωμένα συστήματα.

Το Λονδίνο επιχειρεί να ανασχεδιάσει τις ένοπλες δυνάμεις του με βάση όσα απέδειξε το ουκρανικό μέτωπο: ότι ένα drone λίγων χιλιάδων ή δεκάδων χιλιάδων ευρώ μπορεί να καταστρέψει ένα άρμα εκατομμυρίων, να βυθίσει πολεμικό πλοίο ή να εξουδετερώσει κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές. Η αναλογία κόστους και αποτελεσματικότητας δεν θυμίζει πλέον τους πολέμους του 20ού αιώνα, αλλά μια νέα εποχή όπου η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και η μαζική παραγωγή υπερισχύουν της παραδοσιακής ισχύος πυρός.

Η νέα βρετανική στρατηγική προβλέπει επενδύσεις σε μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη, υποβρύχια drones, αυτόνομα συστήματα και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν στρατό που θα μπορεί να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις μέσα σε εβδομάδες και όχι σε χρόνια. Είναι μια θεαματική αλλαγή φιλοσοφίας για μια χώρα που παραδοσιακά επένδυε στη ναυτική υπεροχή, με φρεγάτες, αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια να αποτελούν τον πυρήνα της αποτρεπτικής της ισχύος.

Το τέλος της εποχής των πανάκριβων πλατφορμών;

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του νέου δόγματος είναι η απόφαση να ακυρωθεί η κατασκευή οκτώ νέων φρεγατών, οι οποίες μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν βασικός πυλώνας της ανασυγκρότησης του Βασιλικού Ναυτικού.

Στη θέση τους επιλέγονται έξι ειδικά πλοία-πλατφόρμες, σχεδιασμένα όχι ως παραδοσιακές μονάδες κρούσης, αλλά ως «μητρικά» σκάφη για την ανάπτυξη αντιαεροπορικών και ανθυποβρυχιακών drones. Πρόκειται για μια επιλογή που αποτυπώνει τη νέα αντίληψη: λιγότερη έμφαση στο ίδιο το πλοίο και περισσότερη στα μη επανδρωμένα μέσα που αυτό μπορεί να μεταφέρει και να επιχειρεί.

Η λογική είναι απλή αλλά βαθιά ανατρεπτική. Αντί να επενδύεις τεράστια ποσά σε λίγες εξαιρετικά ακριβές μονάδες, αποκτάς μεγάλους στόλους από φθηνά αυτόνομα συστήματα, τα οποία μπορούν να αναπληρωθούν γρήγορα σε περίπτωση απωλειών και να κορέσουν την άμυνα του αντιπάλου.

Το ουκρανικό μάθημα που αλλάζει τον κόσμο

Ο πόλεμος στην Ουκρανία λειτούργησε ως το μεγαλύτερο στρατιωτικό εργαστήριο των τελευταίων δεκαετιών. Οι ουκρανικές δυνάμεις απέδειξαν ότι εμπορικά drones, τροποποιημένα με σχετικά μικρό κόστος, μπορούν να πλήξουν τεθωρακισμένα, αποθήκες πυρομαχικών, αεροσκάφη, ακόμη και μονάδες του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, τα θαλάσσια μη επανδρωμένα σκάφη άλλαξαν τους κανόνες του ναυτικού πολέμου, αναγκάζοντας έναν από τους ισχυρότερους στόλους του κόσμου να απομακρύνει σημαντικές μονάδες από κρίσιμες περιοχές. Το μήνυμα ήταν σαφές: η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να εξουδετερώσει παραδοσιακά οπλικά συστήματα πολλαπλάσιας αξίας.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί πλέον να αντιγράψει και η Βρετανία. Το υπουργείο Άμυνας μιλά ανοιχτά για επένδυση σε «φθηνά οπλικά συστήματα που καταστρέφουν ακριβούς στόχους» και για κύκλους καινοτομίας που μετρούνται σε εβδομάδες αντί για χρόνια, εγκαταλείποντας τη λογική των εξοπλιστικών προγραμμάτων που απαιτούν μία ή και δύο δεκαετίες μέχρι να αποδώσουν.

Βεβαίως, το νέο δόγμα δεν σημαίνει ότι οι φρεγάτες, τα υποβρύχια ή τα μαχητικά αεροσκάφη καθίστανται άχρηστα. Σημαίνει όμως ότι δεν αποτελούν πλέον το μοναδικό ή κυρίαρχο εργαλείο ισχύος. Το βάρος μεταφέρεται στα μη επανδρωμένα συστήματα, στη δικτυοκεντρική μάχη, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη δυνατότητα μαζικής παραγωγής χαμηλού κόστους όπλων.

Η μετάβαση αυτή δεν είναι μόνο στρατιωτική, αλλά και οικονομική. Σε μια περίοδο που ακόμη και μεγάλες δυνάμεις δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν συνεχώς ακριβότερα εξοπλιστικά προγράμματα, τα drones προσφέρουν μια εναλλακτική με πολύ χαμηλότερο κόστος και δυσανάλογα υψηλή επιχειρησιακή απόδοση. Το βρετανικό δόγμα αποτελεί ίσως την πιο καθαρή ένδειξη ότι οι επόμενοι πόλεμοι θα κερδίζονται λιγότερο από το ποιος διαθέτει τις περισσότερες φρεγάτες και περισσότερο από το ποιος θα αναπτύσσει ταχύτερα, φθηνότερα και εξυπνότερα αυτόνομα οπλικά συστήματα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:49
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