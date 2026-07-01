Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Ντνίπρο και Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις (video)

Επίθεση σε πέντε πρατήρια βενζίνης στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ (Ντνίπρο) στη νοτιοανατολική Ουκρανία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χάνζα, μία γυναίκα σκοτώθηκε και τραυματίστηκαν τρεις ακόμη άνθρωποι.

Η Ρωσία πλήττει πρατήρια βενζίνης στην Ουκρανία εδώ και καιρό, όμως οι επιθέσεις αυτές έχουν ενταθεί πρόσφατα με τις ουκρανικές αρχές σε επαρχίες κοντά στο μέτωπο όπως η Ζαπορίζια, η Σούμι, το Χάρκοβο και η Ντνιπροπετρόφσκ να αναφέρουν σχεδόν καθημερινά πλήγματα.

🔴 BREAKING: Overnight Russian attacks across the Dnipro region killed a 43-year-old woman and injured three others, including a pregnant woman. pic.twitter.com/Q6NyAOf4B6 — UNITED24 Media (@United24media) July 1, 2026

Στο μεταξύ στην πόλη της Χερσώνας επίθεση με drone εναντίον λεωφορείου προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη πέντε, επεσήμανε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ολεξάντρ Προκούντιν.

🔴 BREAKING: Russian drones targeted a bus in Kherson this morning.



Two people were killed, and at least seven people were injured, local authorities say. pic.twitter.com/z2WItdM4Xf July 1, 2026

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