Ευρωβαρόμετρο: Μόνο 2 στους 10 Ευρωπαίους ελπίζουν σε καλύτερες μέρες – Η Ελλάδα στις 5 χώρες με τους μεγαλύτερους φόβους

Μαύρα κι άραχνα βλέπουν τα πράγματα οι Ευρωπαίοι, όσον αφορά στο μέλλον και στη ζωή τους, σύμφωνα με εαρινό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης, σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους πολίτες (29%) αναμένουν ότι το βιοτικό τους επίπεδο θα χειροτερεύσει τα επόμενα χρόνια, έναντι 50% που θεωρεί ότι θα παραμείνει σταθερό και 18% που αναμένει ότι θα βελτιωθεί. Ο φόβος για πτώση του βιοτικού επιπέδου είναι εντονότερος στη Γαλλία με 44%, την Πορτογαλία με 39%, καθώς και στην Αυστρία και τη Γερμανία με ποσοστό 38% και στις δύο χώρες, ενώ στην Ελλάδα το 37% αναμένει επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου και το 46% εκτιμά ότι θα παραμείνει σταθερό.

Ως προς το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες την ποιότητα ζωής στην ΕΕ, γενικά η εικόνα είναι θετική, με το 83% των ερωτηθέντων να δηλώνει ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής του, με το ποσοστό στην Ελλάδα να είναι 63%. Κύρια στοιχεία μιας καλής ποιότητας ζωής στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο θεωρούνται η καλή σωματική και ψυχική υγεία με 51% και η καλή οικονομική κατάσταση 49%.

Στην Ελλάδα οι πολίτες κατατάσσουν πρώτη την οικονομική κατάσταση και την ικανότητα κάλυψης καθημερινών εξόδων με 72%, ακολουθούμενη από την ποιότητα και την προσβασιμότητα στην υγειονομική περίθαλψη με 68% και τη σωματική και ψυχική υγεία με 66%.

Όσον αφορά στις ευρωπαϊκές πολιτικές, οι πολίτες θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα και την ασφάλεια με 39% και στην ενεργειακή ανεξαρτησία με ποσοστό 35%. Το δεύτερο αυτό ποσοστό έχει αυξηθεί κατά 6 μονάδες από το φθινόπωρο του 2025. Στην τρίτη θέση, η ανταγωνιστικότητα και η οικονομία θεωρούνται επίσης τομείς προτεραιότητας για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην Ελλάδα, η ανταγωνιστικότητα, η οικονομία και η βιομηχανία καταγράφει το πρώτο ποσοστό 42%, ακολουθούμενη από την άμυνα και την ασφάλεια, με ποσοστό 37% και την ενεργειακή ανεξαρτησία με ποσοστό 32%. Ακολουθούν το δημογραφικό, η μετανάστευση και η γήρανση του πληθυσμού με ποσοστό 28%, και η επισιτιστική ασφάλεια και η αγροτική παραγωγή με ποσοστό 27%.

Παγκόσμια αναταραχή

Παράλληλα, το 68% πιστεύει ότι ο ρόλος της ΕΕ στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφαλείας πρέπει να ενισχυθεί. Αξιοσημείωτο στοιχείο, ότι στην Ελλάδα και την Κύπρο, τα ποσοστά αυτά είναι ακόμη υψηλότερα. Το 81% των συμμετεχόντων στην Ελλάδα και το 92% στην Κύπρο, θεωρεί ότι ο ρόλος της ΕΕ στην προστασία των πολιτών πρέπει να ενισχυθεί.

Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα, το 82% επιθυμεί η ΕΕ να διαθέτει περισσότερα μέσα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Όσον αφορά την ενότητα των κρατών μελών και την προώθηση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, στην Ελλάδα, το ποσοστό είναι 92% και για τα δύο ερωτήματα, ενώ στην Κύπρο 94%.

Πάντως, το 75% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η ΕΕ προσφέρει σταθερότητα σε έναν ταραγμένο κόσμο, ποσοστό αυξημένο κατά 8 μονάδες από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2025, το δεύτερο υψηλότερο που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Στην Ελλάδα, το 71% συμμερίζεται αυτή την άποψη, ελαφρώς χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με το 28% να διαφωνεί.

Ωστόσο, οι πρόσφατες παγκόσμιες εξελίξεις έχουν εντείνει την απαισιοδοξία των Ευρωπαίων για το μέλλον του κόσμου. Σε έναν κόσμο που αλλάζει και στον οποίο οι συμμαχίες αναδιατάσσονται, το 74% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η συμμετοχή της χώρας του στην ΕΕ είναι επωφελής, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 63%.

Διαβάστε επίσης

Εντολή Νετανιάχου σε IDF για ισοπέδωση του Λιβάνου: «Μην αφήσετε τίποτα όρθιο – Καταστρέψτε την Χεζμπολάχ»

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Οι νεκροί πλησιάζουν τους 2.000 – Μεγάλες ελλείψεις τροφίμων

Ελπίδα στα χαλάσματα: Αγοράκι στη Βενεζουέλα απεγκλωβίστηκε σώο μετά από 6 ημέρες (Video)