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30.06.2026 23:49

Ελπίδα στα χαλάσματα: Αγοράκι στη Βενεζουέλα απεγκλωβίστηκε σώο μετά από 6 ημέρες (Video)

30.06.2026 23:49
venezuela111

Έξι μέρες μετά τους δύο φονικούς σεισμούς που έσπειραν τον θάνατο στη Βενεζουέλα διασώστες απεγκλώβισαν ζωντανό τρίχρονο αγοράκι.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολιτική Προστασία της Ιορδανίας καταγράφεται καρέ καρέ η επιχείρηση.

Οιι άνδρες των σωστικών συνεργείων να απεγκλωβίζουν με προσοχή το παιδί και, μόλις το βγάζουν σώο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στη συνέχεια το σκεπάζουν με σεντόνι και κουβέρτα και το καθαρίζουν, το αγοράκι δείχνει σαστισμένο.

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