Ελπίδα στα χαλάσματα: Αγοράκι στη Βενεζουέλα απεγκλωβίστηκε σώο μετά από 6 ημέρες (Video)

Έξι μέρες μετά τους δύο φονικούς σεισμούς που έσπειραν τον θάνατο στη Βενεζουέλα διασώστες απεγκλώβισαν ζωντανό τρίχρονο αγοράκι.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολιτική Προστασία της Ιορδανίας καταγράφεται καρέ καρέ η επιχείρηση.

#ÚLTIMAHORA Rescatistas de Jordania sacaron con vida a un niño de 3 años tras cinco días bajo los escombros en La Guaira https://t.co/jwI4brYUIg pic.twitter.com/wS7Y05Jsek — Monitoreamos (@monitoreamos) June 30, 2026

Οιι άνδρες των σωστικών συνεργείων να απεγκλωβίζουν με προσοχή το παιδί και, μόλις το βγάζουν σώο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στη συνέχεια το σκεπάζουν με σεντόνι και κουβέρτα και το καθαρίζουν, το αγοράκι δείχνει σαστισμένο.

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