Βενεζουέλα: Πλησιάζουν τους 2.000 οι νεκροί από τους διπλούς φονικούς σεισμούς – Στενεύουν τα περιθώρια για τους 50.000 αγνοούμενους

Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

διάσωσης από τον Ισημερινό και τις ΗΠΑσταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους νωρίς σήμερα στο Μακούτο, μία πόλη στην πολιτεία Λα Γουάιρα — την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου– έπειτα από περισσότερες από 40 ώρες δουλειάς, όταν σταμάτησαν να παίρνουν απαντήσεις από μία μητέρα και τα τρία παιδιά της που είχαν εγκλωβιστεί κάτω από ένα εννιαώροφο κτίριο.

«Τελικά, πιστεύουμε πως οι μέρες έχουν ήδη περάσει και ότι αυτό που θα βρούμε τώρα είναι ο θάνατος», δήλωσε ο ταγματάρχης Χόρχε Μοντανέρο, επικεφαλής της ομάδας EQ11 από το Γουαγιακίλ, που βρίσκεται στις ακτές του Ισημερινού στον Ειρηνικό.

«Δυστυχώς, τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί ευνοϊκά», είπε καθώς στεκόταν ανάμεσα σε μπάζα έχοντας ανοίξει δρόμο ανάμεσα από τέσσερις πλάκες μπετόν στην προσπάθεια να εντοπίσει τα τέσσερα εγκλωβισμένα θύματα.

59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές

Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς –που σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων και ήταν μεγέθους 7,2 και 7,4 βαθμών στις 24 Ιουνίου– σύμφωνα με υπολογισμούς της NASA. Η έκταση της καταστροφής μπορεί να ειδωθεί από το διάστημα.

Δεν είχαν όλα τα κτίρια που κατέρευσαν επαγγελματικά συνεργεία διάσωσης στο σημείο, με συγγενείς και γείτονες να προσπαθούν να απομακρύνουν μπάζα για να ανασύρουν επιζώντες ή πτώματα, σύμφωνα με επιζώντες και κατοίκους από διάφορες περιοχές.

10.000 σακούλες θυμάτων

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουμε έναν μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που έχει ήδη αναφερθεί. Μπορώ να δώσω μία εκτίμηση: προμηθευόμαστε –και αυτό έχει συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές– 10.000 σακούλες πτωμάτων», δήλωσε ο Τζιανλούκα Ραμπόλα, ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα, από το γραφείο του στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας.

Η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες λέει ότι τουλάχιστον 1.750 άνθρωποι έχουν πεθάνει και χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί ως αποτέλεσμα των σεισμών. Περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.

Ιστότοπος που προωθείται από την αντιπολίτευση στη χώρα τοποθετεί τον αριθμό των αγνοουμένων γύρω στις 43.000.

Κίνδυνος εκδήλωσης επιδημιών

Εντωμεταξύ, ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι η Βενεζουέλα μπορεί να έρθει αντιμέτωπη με επιδημίες από νοσήματα που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, όπως η ιλαρά και η διφθερίτιδα, εξαιτίας της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης που υπήρχε ήδη πριν από τους σεισμούς. Παράλληλα, αυξάνεται η απειλή εξάπλωσης ασθενειών που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών ή μολυσμένου νερού, όπως ο κίτρινος πυρετός, η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός, η chikungunya και ο ιός Ζίκα.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Οργανισμού διαπιστώνουν σοβαρά προβλήματα στην καταγραφή των θυμάτων και στον εντοπισμό των αγνοουμένων, καθώς οι σχετικοί μηχανισμοί έχουν αποδιοργανωθεί μετά τους σεισμούς μεγέθους 7,5 και 7,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, 38 νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές από τις ισχυρές δονήσεις.0

Αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών είναι πλέον η Βενεζουέλα, όπως προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), καθώς το ήδη επιβαρυμένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαϊερ, οι υγειονομικές δομές λειτουργούν πλέον πέρα από τα όριά τους, δεχόμενες μαζική εισροή τραυματιών, ενώ οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές δυσχεραίνουν σημαντικά την παροχή περίθαλψης.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 1.719 νεκρούς και 5.034 τραυματίες, χωρίς οι αρχές να έχουν ανακοινώσει ακόμη αριθμό αγνοουμένων. Ωστόσο, άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τους αγνοούμενους σε δεκάδες χιλιάδες, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας. Παράλληλα, 15.866 άτομα είχαν πλέον μείνει άστεγα.

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι υπάρχει πλέον αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης επιδημιών από νοσήματα που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, όπως η ιλαρά και η διφθερίτιδα, εξαιτίας της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης που υπήρχε ήδη πριν από τους σεισμούς. Παράλληλα, αυξάνεται η απειλή εξάπλωσης ασθενειών που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών ή μολυσμένου νερού, όπως ο κίτρινος πυρετός.

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