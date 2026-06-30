Βενεζουέλα: Κίνδυνος για επιδημίες μετά τους σεισμούς – Χιλιάδες άστεγοι, χαοτική η κατάσταση στα νοσοκομεία

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Αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών είναι πλέον η Βενεζουέλα, όπως προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), καθώς το ήδη επιβαρυμένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαϊερ, οι υγειονομικές δομές λειτουργούν πλέον πέρα από τα όριά τους, δεχόμενες μαζική εισροή τραυματιών, ενώ οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές δυσχεραίνουν σημαντικά την παροχή περίθαλψης.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 1.719 νεκρούς και 5.034 τραυματίες, χωρίς οι αρχές να έχουν ανακοινώσει ακόμη αριθμό αγνοουμένων. Ωστόσο, άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τους αγνοούμενους σε δεκάδες χιλιάδες, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας. Παράλληλα, 15.866 άτομα είχαν πλέον μείνει άστεγα.
Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι υπάρχει πλέον αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης επιδημιών από νοσήματα που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, όπως η ιλαρά και η διφθερίτιδα, εξαιτίας της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης που υπήρχε ήδη πριν από τους σεισμούς. Παράλληλα, αυξάνεται η απειλή εξάπλωσης ασθενειών που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών ή μολυσμένου νερού, όπως ο κίτρινος πυρετός, η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός, η chikungunya και ο ιός Ζίκα.
Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Οργανισμού διαπιστώνουν σοβαρά προβλήματα στην καταγραφή των θυμάτων και στον εντοπισμό των αγνοουμένων, καθώς οι σχετικοί μηχανισμοί έχουν αποδιοργανωθεί μετά τους σεισμούς μεγέθους 7,5 και 7,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν την περασμένη Τετάρτη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, 38 νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές από τις ισχυρές δονήσεις.
Μέχρι το Σάββατο, ο ΠΟΥ είχε συλλέξει στοιχεία από 21 υγειονομικές μονάδες στις περιοχές Καράκας, Λα Γκουάιρα, Μιράντα και Φαλκόν. Από αυτές, έξι έχουν υποστεί δομικές ζημιές ή λειτουργούν μόνο μερικώς, ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν ανοιχτές αλλά λειτουργούν υπό ιδιαίτερα αυξημένη πίεση.
Όπως ανέφερε ο Λίντμαϊερ, οι πρώτες εκτιμήσεις αποτυπώνουν χαοτική λειτουργία των νοσοκομείων, με υπερπληρότητα, σημαντικές καθυστερήσεις στα χειρουργεία – κυρίως σε περιστατικά τραυματολογίας, ορθοπεδικής και νευροχειρουργικής – κατάρρευση βασικών πρωτοκόλλων βιοασφάλειας και εξαντλημένο υγειονομικό προσωπικό.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης η κατάρρευση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και των νεκροτομείων, καθώς και οι σοβαρές ελλείψεις στην καταγραφή των θυμάτων και των αγνοουμένων.
Την ίδια ώρα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) προειδοποιεί ότι στις σεισμόπληκτες περιοχές εντείνονται οι κοινωνικές εντάσεις, καθώς η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας παραμένει περιορισμένη. Ο οργανισμός εκτιμά ότι απαιτούνται περίπου 14,85 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των δράσεων προστασίας, τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης και την παροχή προσωρινής στέγασης σε 30.000 πληγέντες κατά το επόμενο εξάμηνο.
Παράλληλα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) ανακοίνωσαν ότι προετοιμάζουν την επέκταση των επιχειρήσεών τους για τη στήριξη των χιλιάδων ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους.
Όπως επισημαίνουν, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πλησιάζουν στο τέλος τους, οι ανάγκες των επιζώντων συνεχίζουν να αυξάνονται, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική υποστήριξη, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά υψηλή».
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