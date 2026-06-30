Βενεζουέλα: Κίνδυνος για επιδημίες μετά τους σεισμούς – Χιλιάδες άστεγοι, χαοτική η κατάσταση στα νοσοκομεία

Αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών είναι πλέον η Βενεζουέλα, όπως προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), καθώς το ήδη επιβαρυμένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαϊερ, οι υγειονομικές δομές λειτουργούν πλέον πέρα από τα όριά τους, δεχόμενες μαζική εισροή τραυματιών, ενώ οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές δυσχεραίνουν σημαντικά την παροχή περίθαλψης.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 1.719 νεκρούς και 5.034 τραυματίες, χωρίς οι αρχές να έχουν ανακοινώσει ακόμη αριθμό αγνοουμένων. Ωστόσο, άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τους αγνοούμενους σε δεκάδες χιλιάδες, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας. Παράλληλα, 15.866 άτομα είχαν πλέον μείνει άστεγα.

Gianluca Rampolla del Tindaro, Coordinador Residente de la ONU en Venezuela, dice que pese a que la dictadura chavista ha reportado menos de 2.000 muertos, ya se pidieron más de 10 mil bolsas para cadáveres en Venezuela. pic.twitter.com/NyDz4XuTJs — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) June 30, 2026

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι υπάρχει πλέον αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης επιδημιών από νοσήματα που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, όπως η ιλαρά και η διφθερίτιδα, εξαιτίας της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης που υπήρχε ήδη πριν από τους σεισμούς. Παράλληλα, αυξάνεται η απειλή εξάπλωσης ασθενειών που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών ή μολυσμένου νερού, όπως ο κίτρινος πυρετός, η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός, η chikungunya και ο ιός Ζίκα.

La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el riesgo de brotes de enfermedades transmisibles en Venezuela, tras el doble terremoto que dejó severos daños en los servicios básicos y saturó la atención sanitaria.



Los detalles➡️ https://t.co/V7w2LuSWIq pic.twitter.com/EpA3X2Zgf9 June 30, 2026

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Οργανισμού διαπιστώνουν σοβαρά προβλήματα στην καταγραφή των θυμάτων και στον εντοπισμό των αγνοουμένων, καθώς οι σχετικοί μηχανισμοί έχουν αποδιοργανωθεί μετά τους σεισμούς μεγέθους 7,5 και 7,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, 38 νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές από τις ισχυρές δονήσεις.

Μέχρι το Σάββατο, ο ΠΟΥ είχε συλλέξει στοιχεία από 21 υγειονομικές μονάδες στις περιοχές Καράκας, Λα Γκουάιρα, Μιράντα και Φαλκόν. Από αυτές, έξι έχουν υποστεί δομικές ζημιές ή λειτουργούν μόνο μερικώς, ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν ανοιχτές αλλά λειτουργούν υπό ιδιαίτερα αυξημένη πίεση.

Όπως ανέφερε ο Λίντμαϊερ, οι πρώτες εκτιμήσεις αποτυπώνουν χαοτική λειτουργία των νοσοκομείων, με υπερπληρότητα, σημαντικές καθυστερήσεις στα χειρουργεία – κυρίως σε περιστατικά τραυματολογίας, ορθοπεδικής και νευροχειρουργικής – κατάρρευση βασικών πρωτοκόλλων βιοασφάλειας και εξαντλημένο υγειονομικό προσωπικό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης η κατάρρευση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και των νεκροτομείων, καθώς και οι σοβαρές ελλείψεις στην καταγραφή των θυμάτων και των αγνοουμένων.

Την ίδια ώρα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) προειδοποιεί ότι στις σεισμόπληκτες περιοχές εντείνονται οι κοινωνικές εντάσεις, καθώς η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας παραμένει περιορισμένη. Ο οργανισμός εκτιμά ότι απαιτούνται περίπου 14,85 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των δράσεων προστασίας, τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης και την παροχή προσωρινής στέγασης σε 30.000 πληγέντες κατά το επόμενο εξάμηνο.

UNHCR is on the ground co-leading the emergency shelter response in Venezuela.



As the death toll rises, needs are skyrocketing.



We are there coordinating with authorities and local partners to respond to those who need it most.



Help us do more: https://t.co/4QgCK30Zyw pic.twitter.com/D4bMswKNgD — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) June 30, 2026

Παράλληλα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) ανακοίνωσαν ότι προετοιμάζουν την επέκταση των επιχειρήσεών τους για τη στήριξη των χιλιάδων ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους.

Όπως επισημαίνουν, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πλησιάζουν στο τέλος τους, οι ανάγκες των επιζώντων συνεχίζουν να αυξάνονται, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική υποστήριξη, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά υψηλή».

Διαβάστε επίσης:

Haaretz: Τρολάρoντας Τραμπ και Τουρκία – Γιατί η αναγνώριση της γενοκτονίας από το Ισραήλ δεν αφορά τους νεκρούς Αρμένιους

Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωα: Η απίστευτη ιστορία του Τσουνάμι, του σκύλου διάσωσης που έσωσε 13 ζωές στη Βενεζουέλα

Οκτώ ημέρες χαμένος στον Ειρηνικό: 42χρονος περιγράφει πώς επιβίωσε με ωμό ψάρι και βρόχινο νερό (Video)











