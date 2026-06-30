Οκτώ ημέρες χαμένος στον Ειρηνικό: 42χρονος περιγράφει πώς επιβίωσε με ωμό ψάρι και βρόχινο νερό (Video)

Οκτώ εφιαλτικές ημέρες στον Ειρηνικό Ωκεανό πέρασε ο 42χρονος ψαράς Τζούνιορ Απιούτα, όταν η μηχανή της μικρής αλιευτικής βάρκας του παρουσίασε βλάβη ενώ βρισκόταν για ψάρεμα, αναγκάζοντάς τον να δώσει μια σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως αναφέρει ο Guardian, στις 18 Ιουνίου αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας εντόπισε τη βάρκα του. Στη συνέχεια περισυνελέγη από διερχόμενο αλιευτικό, βάζοντας τέλος στην πολυήμερη περιπέτειά του.

Πώς βρέθηκε αβοήθητος στη θάλασσα

Η δοκιμασία του 42χρονου ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου. Μετά τη συμμετοχή του σε αγώνα βόλεϊ επέστρεψε στο σπίτι, πήρε τον εξοπλισμό του και βγήκε για ψάρεμα. Ακολουθώντας σμήνη πουλιών, τα οποία συνήθως υποδεικνύουν την παρουσία ψαριών, απομακρύνθηκε αρκετά από την ακτή.

Δεν πέρασε πολλή ώρα και η μηχανή της βάρκας άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα, μέχρι που έσβησε εντελώς με τη δύση του ήλιου. Χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία για επισκευή και με τον καιρό να χειροτερεύει, ο Απιούτα σκέφτηκε ακόμη και να πέσει στο νερό για να κολυμπήσει προς το νησί. Σύντομα, όμως, αντιλήφθηκε ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο και αποφάσισε να μείνει στη βάρκα, παρακολουθώντας τα φώτα της στεριάς να χάνονται στον ορίζοντα.

Η μάχη για να μείνει ζωντανός

Οι ημέρες που ακολούθησαν ήταν εξαιρετικά δύσκολος, καθώς ο Απιούτα βρέθηκε αντιμέτωπος με θυελλώδεις ανέμους, τεράστια κύματα, αδιάκοπη βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες.

Όπως αφηγείται, δύο φορές έπεσε στη θάλασσα από τα κύματα, καταφέρνοντας ωστόσο να επιστρέψει στη βάρκα. «Τα κύματα ήταν τεράστια», είπε. Για να μην τον παρασύρει η θάλασσα, παρέμενε όσο πιο χαμηλά μπορούσε μέσα στο σκάφος, ενώ παράλληλα άδειαζε διαρκώς τα νερά που έμπαιναν σε αυτό.

Στη διάθεσή του είχε μόλις δύο μπουκάλια νερό, έναν κουβά, τα αλιευτικά του εργαλεία, ένα φορητό ψυγείο και ένα σεντόνι.

Για να επιβιώσει, κατανάλωνε μικρές ποσότητες ωμού ψαριού που ψάρευε, ενώ συνέλεγε βρόχινο νερό στον κουβά για να ξεδιψάσει. Τα βράδια χρησιμοποιούσε το σεντόνι και το φορητό ψυγείο ως πρόχειρη προστασία από το κρύο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειας, όπως λέει ο ίδιος, προσευχόταν ασταμάτητα. Παρότι δεν γνώριζε πού τον οδηγούσαν τα ρεύματα, δεν έπαψε ούτε στιγμή να πιστεύει ότι θα διασωθεί.

Την τρίτη ημέρα διέκρινε τα φώτα ενός αλιευτικού και επιχείρησε να το προσεγγίσει κωπηλατώντας, όμως οι ισχυροί άνεμοι τον απομάκρυναν και το σκάφος χάθηκε από το οπτικό του πεδίο.

Η στιγμή του εντοπισμού

Την όγδοη ημέρα άκουσε αεροσκάφος να πετά πάνω από την περιοχή και κατάλαβε ότι υπήρχε πλέον ελπίδα να εντοπιστεί. Το αεροπλάνο της Νέας Ζηλανδίας εντόπισε τη βάρκα του και ενημέρωσε τα αλιευτικά που έπλεαν στην περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα ένα αλιευτικό έφτασε στο σημείο. Ο Απιούτα σφύριζε ασταμάτητα μέχρι που μέλος του πληρώματος αντιλήφθηκε την παρουσία του και φώτισε τη βάρκα με φακό. Έπειτα από επτά νύχτες και οκτώ ημέρες ολομόναχος στη θάλασσα, η περιπέτειά του έφτασε στο τέλος της.

Μόλις επιβιβάστηκε στο αλιευτικό έκανε μπάνιο, έφαγε και επικοινώνησε αμέσως με τους δικούς του ανθρώπους. Το πρώτο τηλεφώνημα έγινε στη σύντροφό του, στην οποία είπε: «Αγάπη μου, είμαι καλά».

Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στη Νέα Ζηλανδία και σύντομα αναμένεται να επιστρέψει στις Νήσους Κουκ. Όπως δηλώνει, σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται ως ψαράς, όμως πλέον θα είναι πιο προσεκτικός, συμβουλεύοντας όσους βγαίνουν στη θάλασσα να διαθέτουν πάντα φακό, σωσίβιο, αδιάβροχο και τον απαραίτητο εξοπλισμό πριν από κάθε εξόρμηση.

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