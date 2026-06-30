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30.06.2026 15:32

Η αβεβαιότητα για τη διπλωματία στο Κατάρ θολώνει τις προοπτικές για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Δεν συμμετέχει η Τεχεράνη στις απευθείας συνομιλίες

30.06.2026 15:32
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Οι κορυφαίοι απεσταλμένοι των ΗΠΑ που έχουν φτάσει στη Ντόχα δεν θα πραγματοποιήσουν συνάντηση υψηλού επιπέδου με το Ιράν, δήλωσε την Τρίτη αξιωματούχος του Κατάρ, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την πρόοδο των προσπαθειών για την οριστική παύση του πολέμου στο Ιράν και την πλήρη επανέναρξη του Στενού του Ορμούζ.

Αντίθετα, αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν τεχνικές συνομιλίες για θέματα όπως η περιφερειακή ασφάλεια, οι οποίες θα μπορούσαν αργότερα να αναβαθμιστούν σε ανώτερο επίπεδο, δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ Ανσάρι.

Η άφιξη του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και του απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ στη Ντόχα την Τρίτη ακολούθησε ανταλλαγές πυρών το Σαββατοκύριακο που δοκίμασαν την ενδιάμεση συμφωνία της 17ης Ιουνίου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Η συμφωνία των 14 σημείων έδωσε 60 ημέρες στις δύο πλευρές για να διαπραγματευτούν μια μόνιμη εκεχειρία στη σύγκρουση που ξεκίνησε με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και για να επιλύσουν ακανθώδη ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του μέλλοντος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Η σύγκρουση διέκοψε το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και άλλων αγαθών, εξέθεσε τα κράτη του Κόλπου σε ιρανικά πυρά από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους και σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων στο Ιράν και τον Λίβανο.

Αβεβαιότητα για τη διπλωματική διαδρομή

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι ο διάλογος με το μεσολαβητικό Κατάρ σχετικά με την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί στη Ντόχα την Τετάρτη.

«Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση σε κανένα επίπεδο με την αμερικανική πλευρά για τις επόμενες ημέρες», είπε.

Ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ θα πραγματοποιήσουν «συναντήσεις υψηλού επιπέδου», με τις τεχνικές συζητήσεις να συνεχίζονται στο περιθώριο.
Ο ακριβής χρόνος των τεχνικών συνομιλιών δεν ήταν άμεσα σαφής.

«Έχουμε μια πορεία στην πυρηνική πλευρά, έχετε μια πορεία στα οικονομικά και κρατικά ζητήματα απόδοσης, έχετε μια πορεία στην ασφάλεια και την περιφερειακή ασφάλεια», δήλωσε ο Ανσάρι.

Παρά την αβεβαιότητα σχετικά με τις διπλωματικές κινήσεις, οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί λόγω της αποκλιμάκωσης από το Σαββατοκύριακο και οδεύουν προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία απώλειά τους από την πανδημία COVID-19 το 2020.

Το Ιράν προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Μετά την έναρξη του πολέμου πριν από τέσσερις μήνες, η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του στενού, το οποίο προηγουμένως μετέφερε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, ουσιαστικά σταμάτησε.

Έκτοτε, το Ιράν επιδιώκει να ασκήσει έλεγχο στο στενό παράλληλα με το Ομάν, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την πλωτή οδό, λέγοντας ότι σχεδιάζει να χρεώνει τέλη στα πλοία για τη χρήση του και εμποδίζοντας τα πλοία που ξεφεύγουν από καθορισμένες διαδρομές.

Από την Πέμπτη, οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν ότι χτύπησε τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία με πυραύλους ή drones και βομβάρδισαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε απάντηση.

Το Ιράν με τη σειρά του εκτόξευσε πυραύλους και drones σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν την Κυριακή, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται ότι παραβίασαν την εκεχειρία.

Ο πόλεμος αύξησε τον παγκόσμιο πληθωρισμό και έθεσε τον Τραμπ υπό πολιτική πίεση στο εσωτερικό πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ ενέκρινε την προσωρινή αναστολή ορισμένων δασμών στις εισαγωγές φωσφορικών λιπασμάτων από το Μαρόκο, καθώς οι Αμερικανοί αγρότες αντιμετωπίζουν ελλείψεις και οι αποστολές λιπασμάτων μέσω του Ορμούζ αναμένεται να επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση μόνο σταδιακά.

«Η συνάντηση στη Ντόχα θα είναι ίσως σημαντική, ίσως όχι», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Θα το μάθουμε».

Στο Ιράν, όπου η θεοκρατική ηγεσία επέζησε του πολέμου αλλά αντιμετωπίζει εσωτερική οργή για μια πληγείσα οικονομία, δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν σε αυτό που η επίλεκτη δύναμη περιέγραψε ως «τρομοκρατική» ένοπλη επίθεση σε μια δυτική επαρχία.

Η ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προβλέπει επίσης τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ωστόσο, ο ισχυρός πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, αμφισβήτησε μια ξεχωριστή, μεσολαβούμενη από τις ΗΠΑ, συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ για τον τερματισμό αυτού του πολέμου.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι η συμφωνία κινδυνεύει να εδραιώσει ένα αδιέξοδο συνδέοντας την αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

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