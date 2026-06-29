Reuters: Η συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου πιο πιθανό να εδραιώσει το αδιέξοδο αντί να τερματίσει τον πόλεμο

Μια συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου κινδυνεύει να εδραιώσει ένα αδιέξοδο αντί να επιλύσει τη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ, συνδέοντας την αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της ομάδας που συνδέεται με το Ιράν, μια προϋπόθεση που οι περιφερειακοί αναλυτές και πολιτικοί λένε ότι είναι ανέφικτη.

Στον πυρήνα της βρίσκεται μια συμφωνία που λίγοι θεωρούν εφικτή: η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει κατηγορηματικά τον αφοπλισμό και καμία λιβανέζικη κυβέρνηση δεν έχει την εξουσία να τον επιβάλει.

Καθώς η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να αφοπλιστεί, οι αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ έχει πολιτική κάλυψη για να διατηρήσει μια απεριόριστη στρατιωτική παρουσία στο νότιο Λίβανο, στον οποίο εισέβαλε αφότου η Χεζμπολάχ πυροβόλησε το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου σε ένδειξη αλληλεγγύης με την Τεχεράνη για τον πόλεμο στο Ιράν.

Η συμφωνία αφήνει το λιβανέζικο κράτος παγιδευμένο μεταξύ υποχρεώσεων που δεν μπορεί να εκπληρώσει και κυριαρχίας που δεν μπορεί να ανακτήσει πλήρως, λένε οι αναλυτές.

Η συμφωνία-πλαίσιο συγκρούεται επίσης με την πολιτική πραγματικότητα του Λιβάνου, ζητώντας από ένα εύθραυστο σεκταριστικό κράτος να αντιμετωπίσει την πιο ισχυρή ένοπλη παράταξη στη χώρα, παρά ένα σύστημα μετά τον εμφύλιο πόλεμο που βασίζεται στην κατανομή της εξουσίας και όχι στον καταναγκασμό.

«Δεν πρόκειται για συμφωνία, είναι μια επιβεβλημένη διευθέτηση», δήλωσε ένας ανώτερος Λιβανέζος πολιτικός που αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Ο λιβανέζικος στρατός, είπε, δεν ήταν ούτε δομημένος ούτε εξοπλισμένος για να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, και η προσδοκία ότι θα το έκανε αυτό αγνοεί τόσο την εδραιωμένη στρατιωτική ικανότητα της ομάδας όσο και την εύθραυστη θρησκευτική ισορροπία στην οποία στηρίζεται η σταθερότητα του Λιβάνου.

«Βάρος» στις «πλάτες» του Λιβάνου

Πολιτικοί αναλυτές λένε ότι η ανισορροπία είναι ενσωματωμένη στο σχεδιασμό της συμφωνίας, με σαρωτικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον Λίβανο, αλλά καμία αμοιβαία εγγύηση για την αποχώρηση του Ισραήλ.

«Αυτή η συμφωνία έχει ρίξει όλο το βάρος στον Λίβανο», δήλωσε ο Μάικλ Γιανγκ, αναλυτής με έδρα τη Βηρυτό, προσθέτοντας ότι «δημιουργεί μια δομή που επιτρέπει στους Ισραηλινούς να παραμείνουν (στο νότιο Λίβανο) επ’ αόριστον».

Ο Φαγουάζ Γκέργκες, Λιβανέζος ακαδημαϊκός στο London School of Economics and Political Science, δήλωσε ότι η συμφωνία «γεννήθηκε νεκρή» και είναι δομικά ελαττωματική, εξαρτώμενη από μια προϋπόθεση που είναι αδύνατο να τηρηθεί στην πράξη.

Ο Γκέργκες δήλωσε ότι το Ισραήλ είχε ήδη εδραιώσει μια ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, βάθους περίπου οκτώ έως δέκα χιλιομέτρων, ενώ συνέδεε οποιαδήποτε μελλοντική αποχώρηση με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Οι όροι της συμφωνίας διατρέχουν τον κίνδυνο η ζώνη ασφαλείας να γίνει μακροπρόθεσμη και να της δώσει διπλωματική νομιμότητα, είπε, χαρακτηρίζοντάς την ως πολιτικό «δώρο» στο Ισραήλ.

Η σύγκρουση στον Λίβανο αποτελεί κεντρικό μέρος της διπλωματίας για τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Ο Γκέργκες δήλωσε ότι η σκόπιμη αποσύνδεση των συγκρούσεων από την Ουάσιγκτον έδωσε στο Ισραήλ μεγαλύτερη ελευθερία δράσης στον Λίβανο.

Φόβος εμφυλίου

Η συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία αξίωση στο λιβανέζικο έδαφος και εξαρτά την εξουσία του λιβανικού στρατού στο νότο από τον επαληθευμένο αφοπλισμό μη κρατικών ένοπλων ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ.

Ο Νετανιάχου παρουσιάζει τη συμφωνία ως ένα ιστορικό επίτευγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη ειρήνη, ενώ τα ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν ανεπτυγμένα σε μια λεγόμενη ζώνη ασφαλείας, η οποία, όπως λέει το Ισραήλ, έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τον βορρά του από πιθανή επίθεση.

«Θα συνεχίσουμε να την κατέχουμε (το έδαφος στη ζώνη ασφαλείας) μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις και μέχρι να μην υπάρχει καμία περαιτέρω απειλή για το Ισραήλ από τον Λίβανο», δήλωσε ο Νετανιάχου το Σάββατο.

Τρεις ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ισραήλ έχει μικρή εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, αλλά βλέπει τη συμφωνία ως ένα ζωτικό διπλωματικό βήμα προς την οικοδόμηση ειρήνης με τον Λίβανο μακροπρόθεσμα.

Περίπου 4.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο και ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, χαιρέτισε τη συμφωνία ως ένα πρώτο βήμα προς την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, λέγοντας ότι θα πρέπει να επιτρέψει στον λιβανέζικο λαό να επιστρέψει στην πλήρως απελευθερωμένη γη.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, δήλωσε ότι ισοδυναμεί με «συμφωνία επιταγών, όχι συμφωνία που διαφυλάσσει τα δικαιώματα του Λιβάνου» και είπε ότι δεν θα εφαρμοστεί.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, κήρυξε τη συμφωνία «άκυρη» και «παράδοση» και είπε ότι η ομάδα του θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι να αναγκαστεί το Ισραήλ να φύγει. Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, προειδοποίησε για «εσωτερική σύγκρουση» στον Λίβανο.

Οποιαδήποτε προσπάθεια βίαιου αφοπλισμού της Χεζμπολάχ θα ενείχε τον κίνδυνο επιδείνωσης των θρησκευτικών εντάσεων.

Ο Γιανγκ δήλωσε ότι η συμφωνία «δεν θα μας οδηγήσει πουθενά παρά μόνο σε εμφύλιες συγκρούσεις και ίσως σε μια εξέγερση από την σιιτική (μουσουλμανική) κοινότητα».

Αμφισβητούμενη η εφαρμογή της συμφωνίας

Ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, περιφερειακός αναλυτής και πρώην αξιωματικός των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών, δήλωσε ότι η διάλυση της Χεζμπολάχ ήταν «κάτι που δεν θα συνέβαινε ποτέ» και ότι η συμφωνία ουσιαστικά νομιμοποιούσε μια αόριστη ισραηλινή στρατιωτική παρουσία.

«Τίποτα δεν θα συμβεί. Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί και η Χεζμπολάχ δεν θα διαλυθεί», είπε.

Ο Κιτρινόβιτς δήλωσε ότι κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει τον εσωτερικό πολιτικό χώρο να αποσυρθεί όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να είναι οπλισμένη και οι βόρειες ισραηλινές κοινότητες παραμένουν εκτοπισμένες.

Μια πιο στενή συμφωνία που θα επικεντρωνόταν στην αποχώρηση της Χεζμπολάχ από τα νότια του ποταμού Λιτάνι, μια διευρυμένη ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού και μια επέκταση της κρατικής εξουσίας, θα είχε μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, είπε.

Ο αναλυτής Μοχάμεντ Ομπέιντ που είναι φίλα προσκείμενος στη Χεζμπολάζ, δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία είναι απίθανο να εφαρμοστεί, προσθέτοντας ότι οι διατάξεις της ήταν «σαν εκρηκτικά», ικανά να ανατινάξουν την εσωτερική σταθερότητα του Λιβάνου, καθώς εξαρτώνται από την κρατική δράση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

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