Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία – Τι προβλέπει, ο IDF παραμένει στον νότο λέει ο Νετανιάχου – Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί για τον κίνδυνο εμφυλίου

Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα, Παρασκευή 26/6, στην Ουάσινγκτον μια τριμερή συμφωνία-πλαίσιο στην οποία κατέληξαν έπειτα από εντατικές συνομιλίες στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η συμφωνία υπεγράφη από τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, καθώς και από τον σύμβουλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νταν Χόλερ, εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας, σημειώνοντας ότι απομένει ακόμη να γίνει πολλή δουλειά.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της κυρίαρχης κυβέρνησης του Λιβάνου και της κυβέρνησης του Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας πριν από τις υπογραφές, προσθέτοντας ότι το κείμενο θέτει «ένα πλαίσιο για τη βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια».

«Είναι η αρχή της αρχής», δήλωσε ακόμη ο Ρούμπιο στην τελετή υπογραφής στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Υπάρχει πολύ δουλειά μπροστά. Σήμερα είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι μερικές φορές το πιο δύσκολο», πρόσθεσε.

🚨 JUST IN: Secretary Rubio just brokered a framework agreement for PEACE between Israel and Lebanon, right here in Washington, DC



America, Israel, and Lebanon are all signatories



Immediate steps include the Israeli military withdrawing from small areas from Southern Lebanon… pic.twitter.com/7ysYOKwWsv June 26, 2026

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, Γεχιέλ Λάιτερ, δήλωσε κατά την τελετή υπογραφής: «Ο τελικός στόχος; Η ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών μας. Πραγματική ειρήνη. Μια ειρήνη στην οποία οι δύο χώρες θα ζουν με ασφάλεια και στην οποία η κυριαρχία του Ισραήλ και του Λιβάνου θα γίνεται σεβαστή και θα προστατεύεται». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δήλωσε ότι το Ισραήλ θα μπορέσει να αποχωρήσει από τον Λίβανο μόνο όταν θα έχει εξουδετερωθεί πλήρως η τρομοκρατική απειλή στο έδαφος της χώρας.

Από την πλευρά της, η πρέσβειρα του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, Νάντα Χαμάντε Μουάουαντ, δήλωσε κατά την τελετή υπογραφής: «Η συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφουμε σήμερα είναι ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, για τη διασφάλιση μόνιμης και οριστικής παύσης των εχθροπραξιών, ώστε ο λαός μας να μπορέσει να επιστρέψει στη γη του και όλοι οι Λιβανέζοι να ζήσουν με ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία».

Νετανιάχου: «Πλήγμα για το Ιράν» η συμφωνία, ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο μέχρι να «αφοπλιστεί» η Χεζμπολάχ

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Λιβάνου «αποτελεί πλήγμα για το Ιράν».

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι ο στρατός θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο μέχρι να καταθέσει η Χεζμπολάχ τα όπλα.

«Το σημαντικότερο, πάνω απ’ όλα, είναι ότι το Ισραήλ παραμένει στη ζώνη ασφαλείας του νοτίου Λιβάνου. Είναι σπουδαίο επίτευγμα και θα το διατηρήσουμε όσο δεν αφοπλίζεται η Χεζμπολάχ», είπε ο Νετανιάχου σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που στάλθηκε σε ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι ο ισραηλινός στρατός θα επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου να θέσουν υπό τον έλεγχό τους «δύο πιλοτικές ζώνες», μία στα νότια του ποταμού Λιτάνι και μία στα βόρεια. Ο ποταμός αυτός απέχει 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι οι εκτοπισμένοι κάτοικοι της κατεχόμενης ζώνης δεν θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και βλέπει κίνδυνο εμφυλίου

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, απέρριψε τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που υπογράφηκε στην Ουάσινγκτον.

«Η πορεία που ακολουθούν οι λιβανέζικες αρχές ισοδυναμεί με μονομερείς, αδικαιολόγητες παραχωρήσεις που μόνο θα υπονομεύσουν τη χώρα και θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του ισραηλινού εχθρού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμφωνία «κινδυνεύει να δημιουργήσει επικίνδυνες εσωτερικές διαιρέσεις».

MP Hassan Fadlallah, a member of the Loyalty to the Resistance bloc in the Lebanese parliament, issued a statement regarding the signing of the framework agreement in Washington between Lebanese authorities and "Israel".



He reaffirmed the Resistance's rejection of direct… pic.twitter.com/jub51dbeau — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) June 26, 2026

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία περιλαμβάνει την εφαρμογή δύο πιλοτικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο των οποίων οι IDF θα αποσυρθούν από μικρές ζώνες που ελέγχουν σήμερα και τη διαχείρισή τους θα αναλάβει ο στρατός του Λιβάνου.

Στην υλοποίηση των σχεδίων αυτών θα συμμετέχουν Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματικοί, οι οποίοι θα συνεργαστούν με τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις, με βασικό στόχο να επιβεβαιωθεί ότι στις συγκεκριμένες περιοχές δεν υπάρχει παρουσία της Χεζμπολάχ.

Όπως αναφέρουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, η πρώτη περιοχή τοποθετείται βόρεια του ποταμού Λιτάνι, ενώ η δεύτερη εντοπίζεται νότια του ίδιου ποταμού.

Η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, αν και περιορισμένη σε έκταση, συνιστά την πρώτη τέτοια κίνηση από τη στιγμή που το Ισραήλ διεύρυνε τον έλεγχό του στον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Παρά τη διπλωματική πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθεί να παραμένει αβέβαιο αν η εφαρμογή της συμφωνίας μπορεί να προχωρήσει πλήρως.

Η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ παραμένει, τυπικά, σε ισχύ από το περασμένο Σάββατο, παρότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων που, όπως υποστηρίζει, συνιστούσαν άμεση απειλή από τη Χεζμπολάχ.

Το παρασκήνιο

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι την Πέμπτη, 25/6, ο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, με σκοπό να γεφυρωθούν οι τελευταίες διαφωνίες.

Το πρωί της Παρασκευής, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συμμετείχε επίσης στις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, συμβάλλοντας στην τελική διαμόρφωση της συμφωνίας.

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