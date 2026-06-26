Τρόμος στην Πολωνία: Η στιγμή που κεραυνός χτυπάει συντριβάνι, ενώ δίπλα παίζουν παιδιά – Σοκαριστικό βίντεο

Πανικός επικράτησε στο Βρότσλαβ στην Πολωνία, όταν κεραυνός χτύπησε ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κρατικού μέσου TVP World, το Σιντριβάνι Πολυμέσων χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ δίπλα έπαιζαν παιδιά. Η τρομακτική στιγμή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, ενώ τα παιδάκια εξαφανίζονται από το πλάνο, αφού έτρεξαν να βρουν καταφύγιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο και στο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρμόδιες αρχές, την Πέμπτη, διακρίνεται ο κεραυνός να πλήττει τον κεντρικό πίδακα του συντριβανιού.

Το συντριβάνι κοσμεί το κέντρο της πόλης και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Βρίσκεται δίπλα στην Αίθουσα της Εκατονταετηρίδας (Hala Stulecia), μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα του Βρότσλαβ. Κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, με τις καθημερινές παραστάσεις να συνδυάζουν νερό, φως και μουσική.

Ζημιές στο σύστημα φωτισμού του συντριβανιού

Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ο κεραυνός προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες στο σύστημα φωτισμού που υποστηρίζει τα συστήματα πολυμέσων για τις παραστάσεις του συντριβανιού, με αποτέλεσμα οι ειδικές προβολές να ανασταλούν μέχρι νεωτέρας.

Οι υπεύθυνοι υπενθύμισαν ότι απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στη λεκάνη του συντριβανιού, τονίζοντας πως το μέτρο αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία των επισκεπτών.

Όπως επισημαίνουν, η απαγόρευση παραβιάζεται σχεδόν καθημερινά, παρά τις σχετικές πινακίδες και τις συνεχείς ηχητικές ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα του χώρου.

Σύμφωνα με τους διαχειριστές του συντριβανιού, ο κεραυνός έπληξε τα ακροφύσια του κεντρικού πίδακα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κρίσιμα μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα.

«Πολλές από τις συσκευές καταστράφηκαν και πρέπει να αντικατασταθούν. Το σιντριβάνι αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνολογικό σύστημα, γι’ αυτό και η προμήθεια και η αντικατάσταση των κατεστραμμένων εξαρτημάτων θα απαιτήσει αρκετές εβδομάδες», ανέφεραν.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, οι καθημερινές και οι βραδινές παραστάσεις θα πραγματοποιούνται σε περιορισμένη μορφή, ενώ οι ειδικές πολυμεσικές εκδηλώσεις παραμένουν σε αναστολή.

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