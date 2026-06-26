Βενεζουέλα: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός των νεκρών, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι – Μάχη με τον χρόνο για τους επιζώντες στα συντρίμμια

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό ανέρχεται σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980, την Παρασκευή.

Διεθνείς ομάδες διάσωσης συμμετέχουν σε επείγουσα έρευνα για επιζώντες στη Βενεζουέλα, όπου άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα κατεστραμμένα κτίρια μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς την Τετάρτη.

Χώρες από όλη την Αμερική -συμπεριλαμβανομένων της Βραζιλίας, του Καναδά, του Μεξικού, της Κολομβίας, του Ελ Σαλβαδόρ, της Κούβας και των Ηνωμένων Πολιτειών- καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη, συνέχισαν την Παρασκευή να στέλνουν ομάδες έρευνας και διάσωσης και ανθρωπιστική βοήθεια μετά τους σεισμούς.

«Προς τον λαό της Βενεζουέλας, προς εκείνους των οποίων οι αγαπημένοι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, να ξέρετε ότι είμαστε αποφασισμένοι να φτάσει η βοήθεια σε εσάς», δήλωσε ο επικεφαλής της βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ.

Οι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, ήταν από τους ισχυρότερους που έπληξαν τη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα και έγιναν αισθητοί σε όλη την περιοχή.

Εκτός από τους σχεδόν 600 νεκρούς, άλλοι 3.000 είναι τραυματίες. Τα νοσοκομεία είναι «γεμάτα ασθενείς», σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Βενεζουέλας, Κάρλος Αλβαράδο. Εκατοντάδες ακόμη πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

«Χάσαμε τα πάντα»

Μερικές από τις χειρότερες ζημιές σημειώνονται στην παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας.

Περισσότερα από 100 κτίρια στην πολιτεία έχουν καταρρεύσει και τουλάχιστον 70.000 οικογένειες έχουν πληγεί, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάδο Καμπέλο.

Η περιοχή φιλοξενεί επίσης το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Βενεζουέλας, το οποίο έχει κλείσει λόγω ζημιών.

Στην πόλη Λα Γκουάιρα, εθελοντές έσκαβαν μέσα στα συντρίμμια με γυμνά χέρια, καθώς οι οικογένειες περίμεναν νέα για αγνοούμενους συγγενείς.

Κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Καράκας-Λα Γκουάιρα, ομάδες πολιτών κατευθύνονταν προς την ακτή μεταφέροντας νερό, τρόφιμα και φάρμακα, παρεμβαίνοντας καθώς η κλίμακα της καταστροφής κατέκλυσε τις αρχικές προσπάθειες διάσωσης.

«Χάσαμε τα πάντα. Δεν έχουμε τρόφιμα ή φάρμακα… Ελπίζουμε η βοήθεια να φτάσει γρήγορα», δήλωσε ο Πέδρο Πέρεζ, 64 ετών, ιδιοκτήτης εργαστηρίου ταπετσαρίας, ο οποίος είπε ότι είχε χάσει τόσο το σπίτι όσο και την επιχείρησή του και κοιμόταν στο δρόμο με τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Σκηνές πανικού και καταστροφής ξέσπασαν επίσης στο Καράκας, όπου πολλοί πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους ή στα αυτοκίνητά τους λόγω φόβου για κατάρρευση περισσότερων κτιρίων.

«Οι άνθρωποι φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους», δήλωσε η δημοσιογράφος Μαρία Εμίλια Μίρο Κεσάδα στο Al Jazeera από το Καράκας. «Είναι πολύ αβέβαιοι… για τις κατασκευές, τις ζημιές».

Η ανάκαμψη της Βενεζουέλας από την καταστροφή παρεμποδίζεται από χρόνια οικονομικής κατάρρευσης και πιεσμένων υποδομών.

Imágenes aéreas de La Guaira. Terremoto en #Venezuela. No para de sorprender tanta tragedia. 🚨🆘‼️ pic.twitter.com/8tV85HNrle — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

«Η Βενεζουέλα βρισκόταν ήδη σε πολύ δύσκολη κατάσταση» πριν από τους σεισμούς, με συχνές διακοπές ρεύματος και δημόσιες υπηρεσίες σε «χάος», δήλωσε ο Αλεσάντρο Ραμπιέτι του Al Jazeera, ρεπορτάζ από την Μπογκοτά στη γειτονική Κολομβία.

«Πολλά νοσοκομεία λειτουργούσαν ήδη υπό πλήρη χωρητικότητα… Απλώς δεν έχουν όλους τους γιατρούς που χρειάζονται».

Η ανταπόκριση από την Αμερική είναι «κρίσιμη»

Οι ΗΠΑ, οι οποίες τον Ιανουάριο πραγματοποίησαν μια στρατιωτική επιχείρηση που κορυφώθηκε με την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχουν δεσμευτεί για αυτό που ονόμασαν «ανταπόκριση ολόκληρης της κυβέρνησης», η οποία περιλαμβάνει σχέδια για την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων, μεταγωγικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, καθώς και για την κινητοποίηση βοήθειας ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η αντίδραση θα είναι «μεγάλη… γρήγορη και… αποτελεσματική».

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ανακοίνωσε την αποστολή ενός νοσοκομείου εκστρατείας, καθώς και δεκάδων πυροσβεστών και άλλου προσωπικού υποστήριξης.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, δήλωσε ότι έχει ετοιμάσει 300 διασώστες και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και 50 τόνους εξοπλισμού, φαρμάκων και βασικών προμηθειών.

Οι Κουβανοί εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν ήδη «κινητοποιηθεί πλήρως και παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες στον πληγέντα πληθυσμό», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αβάνας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ.

Venezuela 🇻🇪: footage from one of the main boulevards of La Guaira after the earthquake.



Almost every building collapsed. pic.twitter.com/iOj18hlT1p — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 25, 2026

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, δήλωσε ότι η χώρα της αποστέλλει μια στρατιωτική ομάδα διασωστών και ιατρικού προσωπικού και θα στείλει περαιτέρω βοήθεια εάν χρειαστεί.

Η Κολομβία, η οποία επίσης ένιωσε τους σεισμούς, θα στείλει περισσότερους από 60 διασώστες και 12 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη γειτονική της χώρα, ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Προσφορές υποστήριξης έχουν επίσης φτάσει από όλη την Ευρώπη και από την Κίνα, την Ινδία, ακόμη και από το εμπόλεμο Ιράν.

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