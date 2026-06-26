Axios: Ισραήλ και Λίβανος υπογράφουν συμφωνία μετά από τέσσερις ημέρες διαπραγματεύσεων

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Εν αναμονή της ανακοίνωσης της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός.
Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα μια συμφωνία-πλαίσιο μετά από τέσσερις ημέρες διαπραγματεύσεων στην Ουάσινγκτον.
Οι πληροφορίες είναι από το Axios, το οποίο επικαλείται ανώτερους αξιωματούχους και από τις δύο κυβερνήσεις.
Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης στα σύνορα και τη μείωση της έντασης.
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