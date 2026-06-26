search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 20:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.06.2026 19:31

Νέα τραγωδία στη Γαλλία με παιδάκι εν μέσω καύσωνα: Μωρό 18 μηνών βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο

26.06.2026 19:31
massalia gallia – new

Ένας ακόμη θάνατος παιδιού εν μέσω του καύσωνα που μαστίζει τη Δυτική Ευρώπη συγκλονίζει την Γαλλία.

Ένα μωρό 18 μηνών πέθανε, αφού βρέθηκε σε κατάσταση υπερθερμίας την Τρίτη μέσα σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου στη Μασσαλία (νότια), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το πανεπιστήμιο, χωρίς να διευκρινίζει την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της πόλης ανέφεραν πως κλήθηκαν την Τρίτη λίγο πριν από τις 14.00 (15.00 ώρα Ελλάδας) και μετέφεραν το παιδί στα επείγοντα της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Timone, επιβεβαιώνοντας μια αρχική πληροφορία του ενημερωτικού μέσου BFM.

Δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά τη Δευτέρα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στον χώρο στάθμευσης μιας κατοικίας στο Καρπαντρά (νότια), ενώ ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε επίσης νεκρό σε αυτοκίνητο στο Παρίσι.

«Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε για το τραγικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Timone. Εκφράζουμε τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος», δήλωσε ο Ερίκ Μπερτόν, πρόεδρος του πανεπιστημίου Aix-Marseille, σε ένα δελτίο Τύπου που εστάλη στο AFP.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, ο ένας από τους γονείς του παιδιού το ξέχασε μέσα στο όχημα. Αυτό το πρόσωπο, το οποίο δεν είναι εργαζόμενος στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Μασσαλίας, εργάζεται καθημερινά στην πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο, επρόκειτο για τον πατέρα του παιδιού και το μωρό πέθανε την Τετάρτη. Την Τρίτη, όταν το παιδί βρέθηκε μέσα στο όχημα, οι θερμοκρασίες κυμαίνονταν γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου στη Μασσαλία.

Σήμερα, η υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ δήλωσε πως αναμένει πως θα υπάρξουν «θάνατοι» τις επόμενες ημέρες που θα συνδέονται με αυτό το επεισόδιο καύσωνα, σπάνιο για την ένταση και διάρκειά του, το οποίο συνεχίζει να πλήττει τα δύο τρίτα της Γαλλίας.

Ο καύσωνας, ο οποίος σαρώνει τη Γαλλία, όπως και ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, έχει ήδη προκαλέσει πολλά θύματα, με 55 θανάτους, μεταξύ άλλων, από πνιγμό στη μητροπολιτική Γαλλία.

Διαβάστε επίσης:

Κωνσταντινούπολη: Καταδικάστηκαν 4 άτομα για την οικογένεια Γερμανών που ξεκληρίστηκε από δηλητηρίαση με εντομοκτόνο σε ξενοδοχείο

Ο Τραμπ αποκαλεί την ιρανική επίθεση με drone «ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας εκεχειρίας

Ο καύσωνας κατηφορίζει στα Βαλκάνια: Οι χώρες που θα «υποφέρουν»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patini
ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Απαγόρευση οδήγησης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση

karvouniaris new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι νταβατζήδες έχουν ήδη διαλέξει – Το πολιτικό πάρτι των συμφερόντων

keravnos syntrvani polonia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Πολωνία: Η στιγμή που κεραυνός χτυπάει συντριβάνι, ενώ δίπλα παίζουν παιδιά – Σοκαριστικό βίντεο

venezuela seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν 1.000 νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα – Εικόνες αποκάλυψης, μάχη με τον χρόνο για εγκλωβισμένους

georgia
ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στη Βουλή της Γεωργίας: Βουλευτές της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης πιάστηκαν στα χέρια (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

avramopoulos – varoyfakis- papamimikos- kairidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η «Sputnik moment» του Μαξίμου, το SOS για ακρίβεια, ο Αβραμόπουλος, η απρέπεια Βαρουφάκη, ο δραστήριος Παπαμιμίκος και ο εκνευρισμένος Καιρίδης  

volos limani – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τίτλοι τέλους για το LNG στον Βόλο – Μεγάλη νίκη για Περιφέρεια Θεσσαλίας και κατοίκους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 20:49
patini
ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Απαγόρευση οδήγησης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση

karvouniaris new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι νταβατζήδες έχουν ήδη διαλέξει – Το πολιτικό πάρτι των συμφερόντων

keravnos syntrvani polonia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Πολωνία: Η στιγμή που κεραυνός χτυπάει συντριβάνι, ενώ δίπλα παίζουν παιδιά – Σοκαριστικό βίντεο

1 / 3