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26.06.2026 19:17

Κωνσταντινούπολη: Καταδικάστηκαν 4 άτομα για την οικογένεια Γερμανών που ξεκληρίστηκε από δηλητηρίαση με εντομοκτόνο σε ξενοδοχείο

26.06.2026 19:17
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Πολυετείς ποινές φυλάκισης επέβαλε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στους υπεύθυνους για τον θάνατο τετραμελούς οικογένειας από δηλητηρίαση με εντομοκτόνο.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε η οικογένεια καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 ετών και 4 μηνών, ενώ στον ιδιοκτήτη της εταιρείας απεντόμωσης, τον γιο του και έναν υπάλληλο της εταιρείας επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 18 χρόνια έως 12 χρόνια και 2 μήνες. Η απόφαση δεν είναι ακόμη τελεσίδικη.

Ένα ζευγάρι και τα δύο μικρά παιδιά τους νοσηλεύτηκαν στα μέσα Νοεμβρίου του 2025, ενώ βρίσκονταν σε διακοπές στην Κωνσταντινούπολη, με συμπτώματα δηλητηρίασης και στη συνέχεια πέθαναν. Και άλλοι επισκέπτες στο ξενοδοχείο διαμαρτυρήθηκαν για αντίστοιχα συμπτώματα, με αποτέλεσμα το κτήριο να εκκενωθεί και να σφραγιστεί.

Αρχικά, οι υποψίες των αρχών αφορούσαν πιθανή τροφική δηλητηρίαση, η έκθεση των εμπειρογνωμόνων κατόπιν διαπίστωσε ωστόσο ότι η αιτία θανάτου ήταν δηλητηρίαση από εντομοκτόνο που χρησιμοποιήθηκε στο ξενοδοχείο για την καταπολέμηση παρασίτων.

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