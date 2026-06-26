Κωνσταντινούπολη: Καταδικάστηκαν 4 άτομα για την οικογένεια Γερμανών που ξεκληρίστηκε από δηλητηρίαση με εντομοκτόνο σε ξενοδοχείο

Πολυετείς ποινές φυλάκισης επέβαλε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στους υπεύθυνους για τον θάνατο τετραμελούς οικογένειας από δηλητηρίαση με εντομοκτόνο.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε η οικογένεια καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 ετών και 4 μηνών, ενώ στον ιδιοκτήτη της εταιρείας απεντόμωσης, τον γιο του και έναν υπάλληλο της εταιρείας επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 18 χρόνια έως 12 χρόνια και 2 μήνες. Η απόφαση δεν είναι ακόμη τελεσίδικη.

Turkish court convicts 4 over hotel insecticide deaths of German family



A Turkish court has convicted three pest control workers and a hotel owner for the insecticide poisoning deaths of a German family of four vacationing in Istanbul. The sentences range from 12 to 18 years in… — PiQ (@PiQSuite) June 26, 2026

Ένα ζευγάρι και τα δύο μικρά παιδιά τους νοσηλεύτηκαν στα μέσα Νοεμβρίου του 2025, ενώ βρίσκονταν σε διακοπές στην Κωνσταντινούπολη, με συμπτώματα δηλητηρίασης και στη συνέχεια πέθαναν. Και άλλοι επισκέπτες στο ξενοδοχείο διαμαρτυρήθηκαν για αντίστοιχα συμπτώματα, με αποτέλεσμα το κτήριο να εκκενωθεί και να σφραγιστεί.

🔴 Turkish court convicts 4 in insecticide deaths of German family at Istanbul hotel



A Turkish court Friday convicted three pest control workers and hotel owner Hakan Oglak in the November 2024 poisoning deaths of the Bocek family at Harbour Suites Old City hotel in Istanbul's… pic.twitter.com/8UmxuVqtYH — NewsTongue (@NewsTongueX) June 26, 2026

Αρχικά, οι υποψίες των αρχών αφορούσαν πιθανή τροφική δηλητηρίαση, η έκθεση των εμπειρογνωμόνων κατόπιν διαπίστωσε ωστόσο ότι η αιτία θανάτου ήταν δηλητηρίαση από εντομοκτόνο που χρησιμοποιήθηκε στο ξενοδοχείο για την καταπολέμηση παρασίτων.

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