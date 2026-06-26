Οι ισραηλινές φυλακές ως μέσο εξόντωσης Παλαιστίνιων: Σοκάρει η εικόνα φωτορεπόρτερ μετά από 8 μήνες κράτησης 

Οργή και σοκ έχει προκαλέσει η εικόνα του Παλαιστίνιου φωτορεπόρτερ Mujahed Bani Mufleh πριν και μετά τη κράτηση του στις ισραηλινές φυλακές.

Ο Mujahed Bani Mufleh συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη al-Yamoun στη Δυτική Όχθη.

Έμεινε στις ισραηλινές φυλακές 8 μήνες, χωρίς να περάσει από δίκη. Δύο μέρες μετά την αποφυλάκιση του έμαθε ότι υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία λόγω των συνθηκών κράτησης και της ιατρικής παραμέλησης που υπέστη στις ισραηλινές φυλακές.

Ο 36χρονος πατέρας τριών παιδιών μπορεί να είναι πια ελεύθερος αλλά ο δρόμος για την αποκατάσταση είναι μακρύς.

«Ξαπλώνεις ξύπνιος λόγω του φυσικού πόνου και των βαριών σκέψεων, περιμένεις την αυγή σαν να είναι η σωτηρία σου. Στις ισραηλινές φυλακές έμαθα τι θα πει ταπείνωση, όταν κάθε στιγμή της ημέρας σου ελέγχεται από κάποιον άλλο… Όταν ακόμη και η ιδιωτικότητα και η αξιοπρέπειά σου δεν σου ανήκουν. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, έμαθα να είμαι ευγνώμων και κατάλαβα την αληθινή έννοια της πείνας. Όταν περιμένεις μια μπουκιά που δεν είναι αρκετή, όταν σε παίρνει ο ύπνο με πόνο στο στομάχι και ξυπνάς με αυτό. Έμαθα πώς ένα καρβέλι ψωμί μπορεί να γίνει όνειρο και πώς μια γουλιά κρύου νερού μπορεί να μοιάζει με ευλογία από τον ουρανό. Έμαθα ότι οι ευλογίες δεν είναι τόσο μεγάλες όσο νομίζαμε· αντίθετα, είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που θεωρούσαμε δεδομένες», έγραψε στο προφίλ του στo instagram.

Οι ισραηλινές φυλακές ως μέσο εξόντωσης Παλαιστίνιων

H Κοινότητα Παλαιστίνιων Κρατούμενων τόνισε ότι ο Mujahed Bani Mufleh δεν είναι εξαίρεση και χαρακτήρισε τις ισραηλινές φυλακές «όργανο αργής και άμεσης εξόντωσης των Παλαιστίνιων κρατουμένων».

«Δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά είναι ένας από τους χιλιάδες Παλαιστίνιους που έχουν υποστεί και συνεχίζουν να υφίστανται— εγκλήματα στις ισραηλινές φυλακές, με βασανιστηρία, λιμοκτονία, άρνηση ιατρικής περίθαλψης, καθώς και σωματική και ψυχολογική κακοποίηση.

Έχουν καταγραφεί εκατοντάδες περιπτώσεις Παλαιστινίων κρατουμένων που βγήκαν από τις ισραηλινές φυλακές σε εξαιρετικά σοβαρή σωματική και ψυχολογική κατάσταση, αλλά οι περιπτώσεις αυτές συχνά δεν δημοσιοποιούνται λόγω του φόβου, του σοκ και του τρόμου που βιώνουν οι πρώην κρατούμενοι και οι οικογένειές τους, οι οποίοι ανησυχούν μην συλληφθούν εκ νέου.

Τουλάχιστον 9.500 Παλαιστίνιοι φέρεται να βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές, αν και ο πραγματικός αριθμός πιστεύεται ότι είναι υψηλότερος, καθώς οι ισραηλινές αρχές αποκρύπτουν πληροφορίες για εκατοντάδες άτομα που συνελήφθησαν στη Γάζα.

Οι αναφορές για βασανιστήρια και θανάτους στις ισραηλινές φυλακές έχουν αυξηθεί από το 2023 που το Ισραήλ εισέβαλε στη Γάζα. Σύμφωνα με την Κοινότητα Παλαιστίνιων Κρατούμενων τουλάχιστον 245 δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί τα τελευταία τρία χρόνια από τις ισραηλινές δυνάμεις.

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