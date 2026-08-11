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11.08.2026 09:44

Μαριέττα Χρουσαλά και Καλομοίρα: Οι κοινές διακοπές στη Μύκονο (photos/videos)

11.08.2026 09:44
xrousala_kalomira

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Μαζί διακοπές έκαναν η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά.

Οι δύο φίλες και κουμπάρες ταξίδεψαν με τους συζύγους τους και τα παιδιά τους στη Μύκονο.

Η τραγουδίστρια μάλιστα κοινοποίησε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την κοινή τους απόδραση, οπου διασκέδασαν χορεύοντας ξέφρενα, φωτογραφήθηκαν με φίλους και έκαναν βόλτες με σκάφος.

«Νύχτες στη Μύκονο. Πάντα υπέροχες, αλλά ακόμα καλύτερες με την ξεχωριστή κουμπάρα μου», έγραψε η Καλομοίρα στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

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ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 12:16
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