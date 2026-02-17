Καλομοίρα για επιλόχειο κατάθλιψη: «Μου πήρε τρία χρόνια για να δεθώ με τα παιδιά μου» (Video)

Για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα μίλησε η Καλομοίρα και για την κατάθλιψη που βίωσε όταν ήρθαν στη ζωή τα δίδυμα παιδιά της.

Φιλοξενούμενη του Παντελή Τουτουντζή η Καλομοίρα εξομολογήθηκε ότι υπήρχαν πολλές φορές που έκλαιγε μόνη της τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνςη όσο και μετά τη γέννηση των διδύμων αγοριών της, ενώ αποκάλυψε ότι της πήρε τρία χρόνια ώστε να καταφέρει να «δεθεί» μαζί τους.

«Έφερα στη ζωή τα δίδυμα το 2012, ενώ η κόρη μου γεννήθηκε το 2016. Στην αρχή που έπρεπε να επικεντρωθώ στην οικογένειά μου, είχα κατάθλιψη. Και το έχω ξαναπεί. Κι όταν ήμουν έγκυος, είχα κατάθλιψη. Έκλαιγα, γιατί έλεγα ότι δε θα κάνω στη ζωή μου αυτό που νόμιζα και θα πάρω άλλο δρόμο. Λατρεύω τα παιδιά μου και γι’ αυτό νιώθω άνετα να το πω. Ήμουν καταβεβλημένη. Όταν γέννησα, ήμουν λίγο καλύτερα, αλλά επειδή είχα και δίδυμα ήταν δύσκολα. Για τρία χρόνια δυσκολεύτηκα και δεν ”έδεσα” με τα παιδιά αμέσως. Μου πήρε λίγο καιρό, γιατί και τα παιδιά ήταν πρόωρα… Τότε αναρωτιόμουν γιατί δεν ”έδεσα” με τα παιδιά… Χρειάζεσαι τον χρόνο σου… Περίπου για τρία χρόνια, έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου. Με τα αγόρια μου βγήκε λίγο η μάνα μου. Μετά από μία ηλικία, έγινα η μαμά που ήθελα. Τώρα που μεγαλώνω, απολαμβάνω πιο πολύ την ηλικία που είναι τα παιδιά μου. Μιλάμε με τα αγόρια και με την κόρη μου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

