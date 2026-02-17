Αντώνης Καφετζόπουλος: «Δεν έχω κανένα μίσος με τους Τούρκους, έχω μίσος με τους εθνικιστές» (Video)

Για τα παιδικά του χρόνια στην Κωνσταντινούπολη μίλησε ο Αντώνης Καφετζόπουλος επισημαίνοντας ότι ενώ η μετακίνηση προς την Ελλάδα ήταν «δράμα ξεριζωμού» για την οικογένειά του, ο ίδιος ένιωθε «κρυφή χαρά» -όπως χαρακτηριστικά λέει- για το γεγονός ότι θα έφευγε από την Ανατολή και θα πήγαινε πιο κοντά στη Δύση.

Καλεσμένος του Ρένου Χαραλαμπίδη, στην εκπομπή «Με τον Ρένο» στο One Channel, ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν νιώθει μίσος για τους Τούρκους, αλλά για τους εθνικιστές όποιας εθνικότητας.

«Πήγα δημοτικό, δίγλωσσο. Μειονοτικό ήταν το σχολείο μου. Κάναμε ως κύρια γλώσσα δύο γλώσσες. Ελληνικά και τούρκικα, ίδιες ώρες. Δεν έχω κανένα μίσος με τους Τούρκους έχω μίσος με τους εθνικιστές ανεξαρτήτως εθνικότητας. Δεν έρχεται στα όνειρά μου η Κωνσταντινούπολη. Εγώ και εκεί γύρω στα δέκα, δώδεκα πριν φύγουμε από την Κωνσταντινούπολη κακήν κακώς είδα μια ταινία με ροκάδες. Ήταν οι Animals, ήταν οι Rolling Stones, σε αυτή την ταινία ήταν ο James Brown και ήθελα αυτό το πράγμα. Ήθελα να πάω προς τη Δύση. Δηλαδή ενώ η οικογένειά μου, γιατί για την οικογένειά μου ήταν ένα δράμα ξεριζωμού, ας πούμε, η μετακόμιση από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα, δεν ήταν απλή μετακόμιση, ήταν προσφυγιά κανονική με τη σφραγίδα. Για μένα ήταν κρυφή χαρά. Δεν το ‘λεγα να μη τους στεναχωρήσω, πόσο χαίρομαι που θα φύγουμε από την Ανατολή να πάμε πιο κοντά στη Δύση. Σε ορισμένα πράγματα η Κωνσταντινούπολη ήταν πιο δυτική» τόνισε.

«Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν θρησκευόμενος»

Ερωτηθείς για τη σχέση του με τον Θεό, ο ηθοποιός επισημαίνει ότι ουδέποτε υπήρξε θρησκευόμενος, ενώ διηγήθηκε μια εμπειρία από την παιδική του ηλικία η οποία υπήρξε καθοριστική για τον ίδιο.

«Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν θρησκευόμενος. Πήγαινα από μικρός στην Εκκλησία αλλά θυμάμαι μια αποκαλυπτική στιγμή όταν ήμουν 10 ετών μια Μεγάλη Πέμπτη όταν έγινε η περιφορά του Σταυρού στο Ευαγγέλιο για τη Σταύρωση του Χριστού… και τότε συνειδητοποίησα πόσο θεατρικό είναι αυτό το πράγμα… κατάλαβα ότι αυτό αφορά τους ανθρώπους, τους συγκινεί αλλά δεν βρήκα να αφορά εμένα, το βρήκα αναζωογονητικό όπως ένα έργο τέχνης χωρίς κανένα θρησκευτικό αίσθημα» υπογραμμίζει.

«Νιώθω φιλελεύθερος αναρχικός»

Ερωτηθείς πού τοποθετεί τον εαυτό του πολιτικά, ο ηθοποιός δήλωσε ότι αυτό που επιθυμεί είναι να είναι ενεργός πολίτης χωρίς κομματική ταυτότητα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος νιώθει φιλελεύθερος αναρχικός.

«Πολιτικά θέλω να είμαι ενεργός σαν πολίτης, δεν ήθελα να είμαι με τα κόμματα. Νιώθω φιλελεύθερος αναρχικός με την έννοια ότι πιστεύω πάρα πολύ στη Δημοκρατία, θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική επινόηση της ανθρωπότητας ακόμα και από τον τροχό και τη φωτιά, γιατί είναι ένα πλέγμα πραγμάτων, δεν είναι ότι πάμε και ψηφίζουμε κάθε τόσο. Δεν μου αρέσει πολύ η κεντρική εξουσία και προτιμώ την ιδέα της αναρχίας ότι μια ώριμη κοινωνία δεν χρειάζεται κάποιον από πάνω να τη κάνει το νταή, αρκούν οι κανόνες που βάζει στον εαυτό της» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

