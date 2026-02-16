Λιονέλ Μέσι: Δείτε το δώρο στη σύζυγό του για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Ρομαντική… ψυχή αποδεικνύεται ο άσος του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι, καθώς η σύζυγός του πρόδωσε το… δώρο του για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η Αντονέλα Ροκούτσο μοιράστηκε στο Instagram μερικές στιγμές από το ιδιαίτερο δείπνο με τον Αργεντινό σταρ στις 14 Φεβρουαρίου.

Ο Λιονέλ Μέσι, χάρισε στη σύζυγό του, ένα μεγάλο λούτρινο αρκουδάκι, ενώ παράλληλα της προσέφερε ένα ξεχωριστό δείπνο που περιλάμβανε και την απαραίτητη για τον Άγιο Βαλεντίνο σοκολάτα με φράουλες με την ετικέτα «LOVE»… Δεν έλειπε φυσικά η θέα από το ρομαντικό δείπνο, μια ονειρική παραλία στο Μαϊάμι.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από την παιδική του ηλικία και παντρεύτηκε πριν από σχεδόν 10 χρόνια, κρατά την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με λίγες πινελιές ιδιωτικότητας που οι ίδιοι δημοσιοποιούν.

