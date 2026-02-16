search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 19:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 18:02

Λιονέλ Μέσι: Δείτε το δώρο στη σύζυγό του για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

16.02.2026 18:02
messi kai sizigow – new

Ρομαντική… ψυχή αποδεικνύεται ο άσος του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι, καθώς η σύζυγός του πρόδωσε το… δώρο του για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η Αντονέλα Ροκούτσο μοιράστηκε στο Instagram μερικές στιγμές από το ιδιαίτερο δείπνο με τον Αργεντινό σταρ στις 14 Φεβρουαρίου.

Ο Λιονέλ Μέσι, χάρισε στη σύζυγό του,  ένα μεγάλο λούτρινο αρκουδάκι, ενώ παράλληλα της προσέφερε ένα ξεχωριστό δείπνο που περιλάμβανε και την απαραίτητη για τον Άγιο Βαλεντίνο σοκολάτα με φράουλες με την ετικέτα «LOVE»… Δεν έλειπε φυσικά η θέα από το ρομαντικό δείπνο, μια ονειρική παραλία στο Μαϊάμι.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από την παιδική του ηλικία και παντρεύτηκε πριν από σχεδόν 10 χρόνια, κρατά την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με λίγες πινελιές ιδιωτικότητας που οι ίδιοι δημοσιοποιούν.

Διαβάστε επίσης:

Από την Ερμού στη Eurovision: Ποιος είναι ο Σερραίος τραγουδιστής Akylas που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Eurovision 2026: Τι απαντά ο Good Job Nicky για τα προβλήματα στον ήχο – Το μήνυμα του Γιάννη Πάριου (Video)

Χάρι και Μέγκαν «έκλεψαν» την παράσταση στο All Star Game του NBA (Videos/Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alexis tsipras 33- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Λάρισα

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνδρα: Ριφιφί σε εργαστήριο χρυσοχοΐας – Γκρέμισαν τοίχο και «άδειασαν» το χρηματοκιβώτιο

Apollon Logo NEW
BUSINESS

Στρατηγική συνεργασία της Απόλλων του Ομίλου Σαρακάκη με τη Ζευς Πρακτορειακή                            

pierrakakis eurogroup 99- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup: «Να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ» – Παρών και ο Καναδός ΥΠΟΙΚ στη συνεδρίαση

ptisi-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

Μεθυσμένος επιβάτης προκαλεί χάος σε πτήση της Ryanair – Απομακρύνθηκε από την αστυνομία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 19:23
alexis tsipras 33- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Λάρισα

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνδρα: Ριφιφί σε εργαστήριο χρυσοχοΐας – Γκρέμισαν τοίχο και «άδειασαν» το χρηματοκιβώτιο

Apollon Logo NEW
BUSINESS

Στρατηγική συνεργασία της Απόλλων του Ομίλου Σαρακάκη με τη Ζευς Πρακτορειακή                            

1 / 3