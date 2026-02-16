Από την Ερμού στη Eurovision: Ποιος είναι ο Σερραίος τραγουδιστής Akylas που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Ο Akylas αναδείχθηκε νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision και τον Μάιο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη, ανεβαίνοντας στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης με καταγωγή από τις Σέρρες, από τη στιγμή που ανακοίνωσε τη συμμετοχή του κέρδισε γρήγορα τις εντυπώσεις. Το τραγούδι του «Ferto» έγινε viral στα social media, με τον Akyla, αφού πέρασε από τον Α’ ελληνικό ημιτελικό, να ανεβαίνει στη σκηνή του μεγάλου τελικού την Κυριακή 15/2 και με 48 βαθμούς να κατακτά την πρώτη θέση, πραγματοποιώντας το μεγάλο του όνειρο.

Την ίδια ώρα, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok δείχνει τον Akyla να τραγουδά στον δρόμο, στην Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας, θέλοντας να αναδείξει το ταλέντο του και να τον γνωρίσει ο κόσμος. Σήμερα, το όνομά του συζητιέται συνεχώς στα media.

Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη: Η ενασχόληση με τη μουσική, το TikTok και το bullying

Μετά τη νίκη του στον εθνικό τελικό της Eurovision, η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» επανέφερε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη, το 2023, με τον Akyla να βρίσκεται τότε στο ίδιο πλατό, και να κάνει αποκαλυπτικές δηλώσεις.

Ο Akylas τότε είχε μιλήσει για το άγχος που ένιωθε όταν έπρεπε να εκτεθεί δημόσια: «Με άγχωνε το να εκτίθομαι. Νομίζω το έχω ξεπεράσει αυτό. Ήταν κάτι που φοβόμουν για τα σχόλια, γιατί και με το TikTok είχα φάει hate στην αρχή για τον τρόπο που εκφράζομαι, που είναι λίγο πιο λουλουδένιος και απελευθερωτικός».

Ο ίδιος είχε αναφερθεί, επίσης, στις δύσκολες εμπειρίες της παιδικής του ηλικίας και στο bullying που είχε δεχτεί: «Στις Σέρρες ως παιδάκι είχα πάντα τους φίλους μου και μία στήριξη. Είχα φάει bullying εννοείται, πολύ άσχημο δυστυχώς, και για τα κιλά μου… Κατάφερα, όμως, να το ξεπεράσω, να το πετάξω από πάνω μου, σε φάση “είμαι αυτός που είμαι, θα κάνω ό,τι θέλω”. Ήταν οι φίλοι και το να υπάρχει στήριξη από τους φίλους που βοήθησε για να μπορείς να προχωρήσεις. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ η παρέα που είχα τότε. Γενικά υπάρχει μία αυτοκριτική συνέχεια σε εμένα, στο μυαλό μου».

Ο 27χρονος είχε μιλήσει ακόμα για την πρώτη του επαφή με το γιουκαλίλι και το πώς έμαθε μουσική: «Έμαθα μέσα από το YouTube μουσική. Μέσω του Youtube και της τεχνολογίας μπορεί ο οποιοσδήποτε να μάθει. Δεν το θεωρώ επίτευγμα το γιουκαλίλι. Έμαθα τέσσερις συγχορδίες και με αυτές έγραψα τέσσερα κομμάτια. Μου αρέσει η θλίψη στον στίχο, αλλά από πίσω η μουσική να είναι ένα ρεγκετόν και να χτυπάει. Νομίζω έτσι είμαι και σαν χαρακτήρας. Δηλαδή πάντα στη θλίψη μου θα περάσω λίγο “γκλίτερ” για να την ελαφρύνω και αυτό βγήκε και στη μουσική μου».

Όπως είχε εξηγήσει, στη συνέχεια και μετά από πρόταση φίλων του, άρχισε να ανεβάζει μουσικό υλικό στο TikTok: «Με βοήθησε και έτσι έγινε ό,τι έγινε, είναι πλατφόρμα σαν δισκογραφική για εμένα».

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο Φώτης Σεργουλόπουλος τον ρώτησε για ένα περιστατικό που είχε βιώσει στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε δεχτεί επίθεση από αγνώστους.

«Είχα δεχτεί σωματική επίθεση στον δρόμο όταν ήμουν με τους φίλους μου. Με είχε σοκάρει, δεν μπορούσα να περάσω καν από εκείνον τον δρόμο για καιρό μετά. Ήμουν με δύο φίλους μου. Καθόμασταν, πίναμε τα κρασιά μας στην Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη και έτσι ξαφνικά στο άκυρο ήρθε ένα γκρουπ και άρχισε να μας κλωτσάει τα ποτά, να τα φτύνει, να μας κυνηγάει… Δεν τους γνωρίζαμε. Ήρθαν έτσι στο άκυρο, ρώτησαν τι ομάδα είμαστε και τους είπαμε ότι δεν ασχολούμαστε. Ακολούθησε όλο αυτό στα ξαφνικά. Φοβάσαι να βγεις από το σπίτι σου. Με σόκαρε περισσότερο ότι δεν αντέδρασε κανένας από δίπλα, γιατί ήταν παιδιά της ηλικίας μου κιόλας, που θεωρώ ότι είναι και πιο απελευθερωμένα και πιο ευαισθητοποιημένα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τρέχαμε και οι τρεις απλά για να ξεφύγουμε», είχε περιγράψει ο νεαρός τραγουδιστής.

Οι εμφανίσεις σε κρουαζιερόπλοιο

Πριν ακόμα ασχοληθεί με τη Eurovision, τον Ιανουάριο του 2025, ο Akylas είχε βρεθεί στην ίδια εκπομπή και είχε μιλήσει για τη συμμετοχή του σε μια οκταμελή μπάντα με την οποία έκανε ταξίδια με κρουαζιερόπλοιο.

«Είμαι σε μία οκταμελή μπάντα. Υπέροχη μπάντα, εξαιρετικά παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή παίζουμε σε κρουαζιερόπλοια. Έχουμε πάει στο Ντουμπάι, έχουμε πάει Αφρική… Συνήθως είναι δίμηνα τα συμβόλαια ουσιαστικά. Το βιώνω πολύ ωραία, είναι πολύ ευχάριστη δουλειά», είχε αναφέρει.

