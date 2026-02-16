search
16.02.2026 14:22

Χάρι και Μέγκαν «έκλεψαν» την παράσταση στο All Star Game του NBA (Videos/Photos)

16.02.2026 14:22
harry-meghan-new

Τα βλέμματα όλων συγκέντρωσαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle), καθώς οι δυο τους πραγματοποίησαν μια εμφάνιση στις κερκίδες του NBA All-Star Game.

Με αφορμή το 75ο All-Star Game που διεξήχθη στο Λος Άντζελες, οι κορυφαίοι αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ αναμετρήθηκαν, το βράδυ της Κυριακής (15/2), προσφέροντας ένα μοναδικό υπερθέαμα.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ απόλαυσαν τη λαμπερή γιορτή του μπάσκετ από τα court-side καθίσματα του υπερσύγχρονου Intuit Dome στο Ίνγκλγουντ, την έδρα των Λος Άντζελες Κλίπερς, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η Μέγκαν ήταν ντυμένη με ένα μπλε πουλόβερ και ασορτί παντελόνι, ενώ ο Χάρι επέλεξε ένα πιο casual look με μαύρο πουκάμισο, σκούρο τζιν και ένα γκρι καπέλο του μπέιζμπολ.

Οι δυο τους ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, με τον φακό να τους απαθανατίζει συχνά να γελούν και να αγκαλιάζονται, ενώ κάποια στιγμή η Μέγκαν παρότρυνε τον Χάρι να χαμογελάσει στις κάμερες.

Το πρώην βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας κάθισε δίπλα στην Κουίν Λατίφα (Queen Latifah), η οποία συνοδευόταν από τη σύντροφό της, Έμπονι Νίκολς, και τον 6χρονο γιο τους, Ρέμπελ. Η διάσημη ράπερ και η Μέγκαν εθεάθησαν να συνομιλούν, ενώ αρκετές φορές η δούκισσα βιντεοσκοπούσε με το κινητό τη δράση στο παρκέ, καθώς ο Λεμπρόν Τζέιμς (LeBron James) και ο Λούκα Ντόντσιτς (Luka Doncic) «φόρτωναν» τα αντίπαλα καλάθια.

Στις κερκίδες του Intuit Dome βρέθηκε επίσης ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα (Barack Obama) με τη σύζυγό του Μισέλ (Michelle). Δίπλα τους ο διάσημος σκηνοθέτης και ένθερμος οπαδός των Νιου Γιορκ Νικς, Σπάικ Λι (Spike Lee), ενώ το «παρών» έδωσαν πλήθος επωνύμων, μεταξύ αυτών οι Έλεν Πομπέο (Ellen Pompeo), Κέλι Ρόουλαντ (Kelly Rowland), Γκάι Φιέρι (Guy Fieri), Κίγκαν-Μάικλ Κι (Keegan-Michael Key) και Ludacris.

Νωρίτερα, με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο σε ανάρτησή της στο Instagram. Στην εικόνα ο Χάρι εμφανίζεται σε έναν κήπο με φόντο το ηλιοβασίλεμα, έχοντας στην αγκαλιά του την κόρη τους Λίλιμπετ, η οποία ντυμένη στα ροζ κρατά κόκκινα μπαλόνια.

«Αυτοί οι δύο και ο Άρτσι είναι οι παντοτινοί Βαλεντίνοι μου», έγραψε η Μέγκαν στη λεζάντα της ανάρτησης.

