Λιάγκας κατά Στέφανου Παπαδόπουλου – «Και θέλετε να πείσετε το δικαστήριο ότι όντως παρενοχληθήκατε σεξουαλικά;» (Video)

Κατά του Στέφανου Παπαδόπουλου ξέσπασε σήμερα (16/2) στο Πρωινό ο Γιώργος Λιάγκας με αφορμή την επιλογή του τραγουδιστή να ερμηνεύσει κομμάτι του Γιώργου Μαζωνάκη λίγο καιρό μετά την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση που είχε κάνει εναντίον του.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός τραγουδιστής ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα», με τον παρουσιαστή να κάνει λόγο -μεταξύ άλλων- για «φανερή εκμετάλλευση του ονόματος του Γιώργου Μαζωνάκη».

«Μυαλό δεν έχει; Κάποιος δεν τον συμβουλεύει; Ότι έχεις καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση έναν από τους τρεις σπουδαιότερους τραγουδιστές κι αν στο έκανε, στο μπουντρούμι ο Μαζωνάκης. Όμως, με αυτά που κάνεις άμυαλε κύριε Στέφανε Παπαδόπουλε δεν πείθεις κανέναν πια» είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Επιλέγεις να πεις ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη που υποτίθεται ότι σε έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά; Και περιμένεις ο κόσμος να μην πει ότι το κάνεις για να εκμεταλλευτείς τη φήμη ενός πολύ σπουδαίου που τον βλέπεις με κυάλια σε επίπεδο καριέρας; Θες να σε αντιμετωπίσει η κοινή γνώμη σοβαρά; Αν ήμουν ο Μαζωνάκης, θα είχα εκνευριστεί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι θεόφαλτσος και δεύτερον με έχει καταγγείλει και λέει τα τραγούδια μου; Δεν ντρέπεται καθόλου; Ξεφτιλίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Και θέλετε να πείσετε το δικαστήριο ότι παρενοχληθήκατε σεξουαλικά; Μπορεί να παρενοχληθήκατε, αλλά με αυτή τη λογική, αδυνατίζετε τα επιχειρήματά σας. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκμεταλλεύεστε το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης. Είναι ξεφτίλα αυτό! Ο κόσμος βλέπει και λέει τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά» πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, σε έξαλλη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Παπαδόπουλος το πρωί της 18η Δεκεμβρίου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, κατηγορώντας τον για για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο, με την υπόθεση να εξετάζεται, πλέον, από τις αρμόδιες Αρχές.

