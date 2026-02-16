search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 12:49
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 11:50

Λιάγκας κατά Στέφανου Παπαδόπουλου – «Και θέλετε να πείσετε το δικαστήριο ότι όντως παρενοχληθήκατε σεξουαλικά;» (Video)

16.02.2026 11:50
liagkas-stef-mazonakis-new

Κατά του Στέφανου Παπαδόπουλου ξέσπασε σήμερα (16/2) στο Πρωινό ο Γιώργος Λιάγκας με αφορμή την επιλογή του τραγουδιστή να ερμηνεύσει κομμάτι του Γιώργου Μαζωνάκη λίγο καιρό μετά την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση που είχε κάνει εναντίον του.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός τραγουδιστής ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα», με τον παρουσιαστή να κάνει λόγο -μεταξύ άλλων- για «φανερή εκμετάλλευση του ονόματος του Γιώργου Μαζωνάκη».

«Μυαλό δεν έχει; Κάποιος δεν τον συμβουλεύει; Ότι έχεις καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση έναν από τους τρεις σπουδαιότερους τραγουδιστές κι αν στο έκανε, στο μπουντρούμι ο Μαζωνάκης. Όμως, με αυτά που κάνεις άμυαλε κύριε Στέφανε Παπαδόπουλε δεν πείθεις κανέναν πια» είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Επιλέγεις να πεις ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη που υποτίθεται ότι σε έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά; Και περιμένεις ο κόσμος να μην πει ότι το κάνεις για να εκμεταλλευτείς τη φήμη ενός πολύ σπουδαίου που τον βλέπεις με κυάλια σε επίπεδο καριέρας; Θες να σε αντιμετωπίσει η κοινή γνώμη σοβαρά; Αν ήμουν ο Μαζωνάκης, θα είχα εκνευριστεί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι θεόφαλτσος και δεύτερον με έχει καταγγείλει και λέει τα τραγούδια μου; Δεν ντρέπεται καθόλου; Ξεφτιλίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Και θέλετε να πείσετε το δικαστήριο ότι παρενοχληθήκατε σεξουαλικά; Μπορεί να παρενοχληθήκατε, αλλά με αυτή τη λογική, αδυνατίζετε τα επιχειρήματά σας. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκμεταλλεύεστε το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης. Είναι ξεφτίλα αυτό! Ο κόσμος βλέπει και λέει τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά» πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, σε έξαλλη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Παπαδόπουλος το πρωί της 18η Δεκεμβρίου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, κατηγορώντας τον για για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο, με την υπόθεση να εξετάζεται, πλέον, από τις αρμόδιες Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Akylas: Πρώτες δηλώσεις μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision – «Είναι λες και παίζω σε ταινία» (Video)

Ο εκνευρισμός του Καπουτζίδη σε ερώτηση δημοσιογράφου (Video)

Χάρης Ρώμας: «Στα προσωπικά είμαι στα καλύτερά μου και αυτό φωτίζει τα πάντα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
1_1147x604
ADVERTORIAL

Ξεκίνησε η πρωτοβουλία της Nova, σε συνεργασία με το ΕθνικόΑστεροσκοπείο Αθηνών και τη διαΝΕΟσις, για την ποσοτική αποτίμηση του κόστους της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα

sef plimmira 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εξώδικα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά υπουργείων και ΣΕΦ για κονδύλι 25 εκατ. για έργα αναβάθμισης

Nekuia-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Νέκυια»: Η μουσικοθεατρική παράσταση της Φένιας Παπαδόδημα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

akylas_new
MEDIA

Eurovision 2026: Στα φαβορί για νίκη το «Ferto» του Akylas

ypografes-chevron-mitsotakis-guilfoyle1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τις υπογραφές με Chevron: «Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, αλλά πιστεύουμε σε αυτή την προσπάθεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 12:48
1_1147x604
ADVERTORIAL

Ξεκίνησε η πρωτοβουλία της Nova, σε συνεργασία με το ΕθνικόΑστεροσκοπείο Αθηνών και τη διαΝΕΟσις, για την ποσοτική αποτίμηση του κόστους της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα

sef plimmira 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εξώδικα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά υπουργείων και ΣΕΦ για κονδύλι 25 εκατ. για έργα αναβάθμισης

Nekuia-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Νέκυια»: Η μουσικοθεατρική παράσταση της Φένιας Παπαδόδημα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

1 / 3