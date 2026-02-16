search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 12:47
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

16.02.2026 10:29

Ο εκνευρισμός του Καπουτζίδη σε ερώτηση δημοσιογράφου (Video)

16.02.2026 10:29
kapoutzidis-eurovision-new

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κλήθηκε να απαντήσει ο Γιώργος Καπουτζίδης, αφού ολοκληρώθηκε ο ελληνικός τελικός της Eurovision.

Ωστόσο, μια εξ αυτών ενόχλησε τον παρουσιαστή ο οποίος δεν έκρυψε, μάλιστα, τον εκνευρισμό του. Το εν λόγω ερώτημα είχε να κάνει με τις διαδηλώσεις που έγιναν ως διαμαρτυρία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, έξω από τον χώρο που πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε ως εξής, εμφανώς ενοχλημένος.

«Δεν ήμασταν έξω, ήμασταν μέσα. Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή εδώ θα μας ρωτήσετε για εμάς, τι χρειάστηκε να κάνουμε εμείς σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ».

«Ήταν μια ευλογημένη συνάντηση. Νιώθω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί» είπε στη συνέχεια, ερωτηθείς για τη συνεργασία του με την Κατερίνα Βρανά.

Χάρης Ρώμας: «Στα προσωπικά είμαι στα καλύτερά μου και αυτό φωτίζει τα πάντα» (Video)

Eurovision 2026: Σάρωσε ο Akylas σε κοινό και επιτροπές – Η συγκινητική στιγμή με τη μητέρα του, πανηγυρισμοί στα social media (Videos)

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

