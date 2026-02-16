search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026
16.02.2026

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

tsouvelas-new

Έτοιμος απέναντι σε κάθε επιτυχία, αλλά και σε κάθε αποτυχία δηλώνει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» εξήγησε ότι δεν διστάζει να πάρει ρίσκο στα επαγγελματικά του, ακόμα κι αν αυτό δεν έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Ο stand-up comedian τόνισε πως είναι απόλυτα συμβιβασμένος με τη σκέψη να μην πετύχει κάποιο εγχείρημά του, ενώ παραδέχεται ότι μετανιώνει για κάποιες επιλογές του και σε κάθε περίπτωση, μαθαίνει από τα λάθη του.

«Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου. Επειδή η ταινία (Η συμμορία της συμφοράς) δεν πήγε καλά, ούτε εισπρακτικά ούτε σε κριτικές, θα κάνω και τη δεύτερη για να μπω και άλλο μέσα. Η αλήθεια είναι ότι δοκιμάζω και βλέπω τα λάθη μου. Μετανιώνω κιόλας. Δεν είμαι σαν κάποιους τύπους που λένε ” όχι, εγώ δεν έχω μετανιώσει για κάτι”. Αυτός που το λέει αυτό, κλαίει» είπε αρχικά, επισημαίνοντας ότι δεν νιώθει αδικημένος, υπογραμμίζοντας ότι αυτό δεν είναι παρά μια εύκολη δικαιολογία για πολλούς.

«Δεν έχω καμία πικρία από την τηλεόραση. Έχουμε μάθει να μας αδικεί κάποιος γιατί βολεύονται πολλοί έτσι. Λένε ”Είμαι αδικημένος”. Αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι με σένα, θα μπει μπροστά και θα σου το δείξει», τόνισε.

