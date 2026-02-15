search
15.02.2026 17:56

Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε από το νοσοκομείο μετά το χειρουργείο του

15.02.2026 17:56
Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από πέντε μέρες νοσηλείας πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης το πρωί της Κυριακής.

Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, οι γιατροί εντόπισαν τυχαίο εύρημα χολολιθίασης και αναγκάστηκε να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Όλα πήγαν καλά και πλέον αναρρώνει σπίτι του.

Το Σάββατο το πρωί πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, ύστερα από περιπέτειες με την υγεία του την περασμένη εβδομάδα.

Ο τραγουδιστής εισήχθη την περασμένη Τρίτη στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και πόνους στην κοιλιά. Αρχικά διαγνώστηκε με γρίπη Α, ωστόσο στη συνέχεια οι εξετάσεις έδειξαν πέτρες στη χολή και τους γιατρούς να συνιστούν την αφαίρεση τους.

