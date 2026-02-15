Δανάη Λιβιεράτου: «Δεν με έχω φανταστεί στα μπουζούκια» – «Θα έβγαινα και θα ρωτούσαν πού είναι ο Ρέμος και ο Αργυρός»

Η Δανάη Λιβιεράτου, η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ, έδωσε συνέντευξη στο «Καλύτερα δε γίνεται» και στον Αλέξανδρο Πρίφτη. Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε για τη μουσική της πορεία, τη Eurovision και τον λόγο που δεν θα μπορούσε να τραγουδήσει στα μπουζούκια.

«Είχα ανάγκη να μιλήσω για ένα χωρισμό που δεν είχα ξεπεράσει και για αυτό έγραψα αυτό το τραγούδι. Όταν ήταν τα γενέθλιά του, ήρθαν ξανά συναισθήματα στην επιφάνεια οπότε θεώρησα ότι ήταν η καλύτερη στιγμή να γράψω για αυτό», δήλωσε για το τραγούδι της και συνέχισε:

«Είμαι 100% drama queen. Απλά την ώρα που περνώ μια φάση, αν μου το πει κάποιος θα νιώσω σαν να μου κάνει κάποιος minimize τα συναισθήματά μου, αλλά το ξεπερνώ».

H Eurovision

Για τη Eurovision είπε: «Η Eurovision έχει πολλά καλά και σίγουρα σου φέρνει πολλή προσοχή και μπορεί να απογειώσει την καριέρα σου πολύ απότομα. Θεωρώ ότι η μουσική που φτιάχνω εγώ είναι πολύ μακριά κι αντίθετη από τα κριτήριά της. Ο Good Job Nicky έιναι πολύ ταλαντούχος».

Τα μπουζούκια

Παρακάτω πρόσθεσε η Δανάη Λιβιεράτου: «Δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου να τραγουδά στα μπουζούκια. Θεωρώ ότι θα έβγαινα στη σκηνή και θα έλεγαν “τι ώρα βγαίνει ο Αντώνης Ρέμος ή ο Κωνσταντίνος Αργυρός”».

