search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 18:59
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 16:42

Δανάη Λιβιεράτου: «Δεν με έχω φανταστεί στα μπουζούκια» – «Θα έβγαινα και θα ρωτούσαν πού είναι ο Ρέμος και ο Αργυρός»

15.02.2026 16:42
danai liveratou (1)

Η Δανάη Λιβιεράτου, η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ, έδωσε συνέντευξη στο «Καλύτερα δε γίνεται» και στον Αλέξανδρο Πρίφτη. Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε για τη μουσική της πορεία, τη Eurovision και τον λόγο που δεν θα μπορούσε να τραγουδήσει στα μπουζούκια.

«Είχα ανάγκη να μιλήσω για ένα χωρισμό που δεν είχα ξεπεράσει και για αυτό έγραψα αυτό το τραγούδι. Όταν ήταν τα γενέθλιά του, ήρθαν ξανά συναισθήματα στην επιφάνεια οπότε θεώρησα ότι ήταν η καλύτερη στιγμή να γράψω για αυτό», δήλωσε για το τραγούδι της και συνέχισε:

«Είμαι 100% drama queen. Απλά την ώρα που περνώ μια φάση, αν μου το πει κάποιος θα νιώσω σαν να μου κάνει κάποιος minimize τα συναισθήματά μου, αλλά το ξεπερνώ».

H Eurovision

Για τη Eurovision είπε: «Η Eurovision έχει πολλά καλά και σίγουρα σου φέρνει πολλή προσοχή και μπορεί να απογειώσει την καριέρα σου πολύ απότομα. Θεωρώ ότι η μουσική που φτιάχνω εγώ είναι πολύ μακριά κι αντίθετη από τα κριτήριά της. Ο Good Job Nicky έιναι πολύ ταλαντούχος».

Τα μπουζούκια

Παρακάτω πρόσθεσε η Δανάη Λιβιεράτου: «Δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου να τραγουδά στα μπουζούκια. Θεωρώ ότι θα έβγαινα στη σκηνή και θα έλεγαν “τι ώρα βγαίνει ο Αντώνης Ρέμος ή ο Κωνσταντίνος Αργυρός”».

Διαβάστε επίσης:

Χρήστος Δάντης: «Μεγάλωσα με μία μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο – Έχω ζήσει την κακοποίηση μέσα στην οικογένεια»

Καίτη Γαρμπή: «Για τη συνθήκη της Eurovision, ο Ακύλας θα είναι πάρα πολύ καλός»

Eurovision 2026: Απόψε ο ελληνικός τελικός – Τα φαβορί, η σειρά εμφάνισης και η διαδικασία ψηφοφορίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marko-olympiakos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Η Μαρκό πήρε το 1-1 από τον Ολυμπιακό Β’ με γκολ- buzzer beater από τον τερματοφύλακα που είχε περάσει ως αλλαγή (Video)

alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας πρότεινε στον Κακλαμάνη να αγοράσει η Βουλή τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

avramopoulos-syzygos
LIFESTYLE

Δημήτρης Αβραμόπουλος για το διαζύγιό του: Μεγάλη αλλαγή, αλλά κλείσαμε έναν κύκλο χωρίς θόρυβο

paoKolososso
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Κολοσσός Ρόδου 97-102: Σοκαριστική ήττα για τους «πράσινους» μετά από ματς-θρίλερ

klopimaia
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που είχε ρημάξει καταστήματα στην Αττική – Εννέα συλλήψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 18:56
marko-olympiakos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Η Μαρκό πήρε το 1-1 από τον Ολυμπιακό Β’ με γκολ- buzzer beater από τον τερματοφύλακα που είχε περάσει ως αλλαγή (Video)

alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας πρότεινε στον Κακλαμάνη να αγοράσει η Βουλή τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

avramopoulos-syzygos
LIFESTYLE

Δημήτρης Αβραμόπουλος για το διαζύγιό του: Μεγάλη αλλαγή, αλλά κλείσαμε έναν κύκλο χωρίς θόρυβο

1 / 3