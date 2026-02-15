Χρήστος Δάντης: «Μεγάλωσα με μία μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο – Έχω ζήσει την κακοποίηση μέσα στην οικογένεια»

Για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η μητέρα του μίλησε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή «Αστερόσκονη» με τον Νίκο Γρίτση ο Χρήστος Δάντης.

«Και τη στιγμή που νιώθεις ερωτευμένος, δεν ξέρεις αν είσαι ερωτευμένος. Πρέπει να περάσει ο χρόνος και να περάσει πολλά δεινά ο έρωτας για να σου δώσει την απάντηση», ανέφερε αρχικά ο τραγουδιστής.

«Έχω ζήσει την κακοποίηση μέσα στην οικογένειά μου. Μεγάλωσα με μία μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο και είναι ό,τι χειρότερο», πρόσθεσε.

