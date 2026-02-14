Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χειρουργείο – Την Κυριακή παίρνει εξιτήριο

Σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Γιώργος Μαζωνάκης, ύστερα από περιπέτειες με την υγεία του την περασμένη εβδομάδα.

Ο τραγουδιστής εισήχθη την περασμένη Τρίτη στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και πόνους στην κοιλιά. Αρχικά διαγνώστηκε με γρίπη Α, ωστόσο στη συνέχεια οι εξετάσεις έδειξαν πέτρες στη χολή και τους γιατρούς να συνιστούν την αφαίρεση τους.

Ο τραγουδιστής ολοκλήρωσε σήμερα με επιτυχία το χειρουργείο του και αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο, 15/2.

